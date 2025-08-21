Δικαστής «μπλοκάρει» την ανάρτηση των Δέκα Εντολών στα σχολεία του Τέξας

Ομοσπονδιακός δικαστής στο Τέξας ανέστειλε την εφαρμογή νόμου που θα υποχρέωνε όλα τα δημόσια σχολεία να αναρτούν τις Δέκα Εντολές στις αίθουσες διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο δικαστής Φρεντ Μπίρι εξέδωσε προκαταρκτική εντολή, μετά από προσφυγή οικογενειών μαθητών διαφορετικών θρησκευμάτων. Στην απόφαση 55 σελίδων χαρακτήρισε τον νόμο αντισυνταγματικό, καθώς «παίρνει θέση, με μη επιτρεπτό τρόπο, σε θεολογικά ζητήματα και ευνοεί επισήμως τα χριστιανικά δόγματα εις βάρος άλλων θρησκειών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάρτηση των Δέκα Εντολών στις σχολικές τάξεις ενδέχεται να στείλει «μήνυμα αποκλεισμού» σε μαθητές διαφορετικών πεποιθήσεων, δημιουργώντας την αίσθηση ότι «δεν ανήκουν στη σχολική τους κοινότητα».

Η ραβίνος Μάρα Νέιθαν, που συγκαταλέγεται στους προσφεύγοντες, χαιρέτισε την απόφαση, τονίζοντας ότι «οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των παιδιών πρέπει να καλλιεργούνται από τους γονείς και τις κοινότητές τους, όχι από πολιτικούς ή τα δημόσια σχολεία». Στο ίδιο μήκος κύματος, η πρόεδρος της οργάνωσης Ενωμένοι Αμερικανοί για τον Διαχωρισμό Εκκλησίας και Κράτους, Ρέιτσελ Λέιζερ, σημείωσε ότι η δικαστική απόφαση «στέλνει ισχυρό μήνυμα σε όλη τη χώρα ότι η κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί τη θρησκευτική ελευθερία κάθε μαθητή».

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοιο μέτρο συναντά εμπόδια. Τον Νοέμβριο, άλλος ομοσπονδιακός δικαστής είχε «παγώσει» αντίστοιχο νόμο στη Λουιζιάνα, κρίνοντας ότι παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος, η οποία απαγορεύει την εγκαθίδρυση επίσημης θρησκείας.

Η θρησκευτική ελευθερία και ο διαχωρισμός Εκκλησίας–Κράτους αποτελούν θεμελιώδεις αρχές των ΗΠΑ. Ήδη από το 1980, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κρίνει αντισυνταγματικό νόμο της Πολιτείας Κεντάκι που προέβλεπε την ανάρτηση των Δέκα Εντολών στα σχολεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ