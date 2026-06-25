Δικαστής μπλόκαρε το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για ιατρικά αρχεία τρανς νέων

Ομοσπονδιακή δικαστής στη Νέα Υόρκη σταμάτησε προσωρινά την προσπάθεια του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να αποκτήσει ιατρικά αρχεία τρανς νέων που είχαν λάβει φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου.

Η απόφαση της δικαστή Κάθριν Πολκ Φάιλα σημαίνει ότι, προς το παρόν, νοσοκομεία της Νέας Υόρκης δεν μπορούν να παραδώσουν στις ομοσπονδιακές αρχές ονόματα και ευαίσθητα ιατρικά στοιχεία τρανς ασθενών που είχαν ξεκινήσει τη φροντίδα τους όταν ήταν κάτω των 18 ετών.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται κλήσεις που είχαν σταλεί σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους το NYU Langone και το Mount Sinai. Το υπουργείο Δικαιοσύνης ζητούσε στοιχεία για ασθενείς που είχαν λάβει ιατρική φροντίδα για δυσφορία φύλου από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Μάιο του 2026.

Σύμφωνα με την ACLU, το NYU Langone έλαβε τον Μάιο κλήση από ομοσπονδιακές αρχές στο Τέξας, με την οποία ζητούνταν τα στοιχεία ταυτότητας και τα ιατρικά αρχεία ασθενών που είχαν λάβει σχετική φροντίδα ενώ ήταν ανήλικοι.

Στο δικαστήριο προσέφυγαν η Lambda Legal, η American Civil Liberties Union και η New York Civil Liberties Union, εκ μέρους τριών οικογενειών με τρανς παιδιά και δύο τρανς νεαρών ενηλίκων που είχαν αρχίσει τη φροντίδα τους πριν ενηλικιωθούν. Όλοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμα, ώστε να προστατευθεί η ιδιωτικότητά τους.

Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά μαζικά τόσο προσωπικά στοιχεία: ονόματα, διαγνώσεις, θεραπείες και άλλα ιατρικά δεδομένα ανθρώπων που βρίσκονται ήδη στο κέντρο μιας έντονης πολιτικής σύγκρουσης.

Η απόφαση δεν κλείνει οριστικά την υπόθεση. Είναι προσωρινή και θα εξεταστεί ξανά από το δικαστήριο. Ωστόσο, για τις οικογένειες και τους ασθενείς που εμπλέκονται, σημαίνει ότι τα αρχεία τους δεν μπορούν προς το παρόν να παραδοθούν στις ομοσπονδιακές αρχές.

Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη πίεση της κυβέρνησης Τραμπ κατά της φροντίδας επιβεβαίωσης φύλου για τρανς ανηλίκους. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κινηθεί και σε άλλες πολιτείες για την απόκτηση στοιχείων που σχετίζονται με τέτοιες θεραπείες, ενώ δικαστές έχουν ήδη μπλοκάρει αντίστοιχες προσπάθειες.

Ο Ομάρ Γκονζάλες-Παγάν, ανώτερος νομικός σύμβουλος της Lambda Legal, χαρακτήρισε την απόφαση νίκη για την ιδιωτικότητα των οικογενειών. Τόνισε ότι η ιατρική φροντίδα ενός νέου ανθρώπου είναι υπόθεση του ίδιου, της οικογένειάς του και του γιατρού του, όχι πολιτικών αξιωματούχων.

Ο Τσέις Στράντζιο, συνδιευθυντής του LGBTQ & HIV Rights Project της ACLU, δήλωσε ότι οι ασθενείς και οι οικογένειες εμπιστεύονται στους γιατρούς τους τις πιο προσωπικές πληροφορίες τους και πρέπει να μπορούν να ξέρουν ότι αυτές οι πληροφορίες δεν θα παραδοθούν σε καταχρηστικά αιτήματα της κυβέρνησης.

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Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δεν αφορά μόνο την πρόσβαση των τρανς νέων στη φροντίδα που χρειάζονται. Αφορά και το αν το κράτος μπορεί να ζητά τα ονόματα και τα ιατρικά αρχεία τους, σε μια στιγμή που η τρανς κοινότητα βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο πολιτικών και νομικών επιθέσεων στις ΗΠΑ.

με στοιχεία από Pink News