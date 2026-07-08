Δικαστής διέταξε τον Τραμπ να καταβάλει στην Τζιν Κάρολ την αποζημίωση ύψους 5,8 εκατ. δολαρίων

Ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ να καταβάλει τα 5 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στη συγγραφέα Τζιν Κάρολ, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει την έφεσή του κατά της απόφασης για δυσφήμιση και σεξουαλική κακοποίηση.

Μετά την απόρριψη της έφεσης, οι δικηγόροι της Κάρολ ζήτησαν από το ομοσπονδιακό δικαστήριο να διατάξει την άμεση καταβολή του ποσού της αποζημίωσης, καθώς και σχεδόν 800.000 δολαρίων σε τόκους που είχαν συσσωρευτεί από την έκδοση της απόφασης. Ο ομοσπονδιακός δικαστής έκανε δεκτό το αίτημα της Κάρολ την Τετάρτη, εγκρίνοντας την καταβολή τόσο της αποζημίωσης όσο και των τόκων.

Οι δικηγόροι του Τραμπ ενημέρωσαν άμεσα το δικαστήριο ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της συγκεκριμένης διάταξης.

Σε δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε την Τρίτη, με το οποίο ζητούσαν από τον δικαστή να αναστείλει προσωρινά την εκταμίευση των χρημάτων, οι δικηγόροι του Τραμπ ανέφεραν ότι είχαν ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να επανεξετάσει την αίτησή τους. Υποστήριξαν ότι ο Τραμπ κινδυνεύει να υποστεί «ανεπανόρθωτη ζημία», καθώς τα χρήματα πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να ανακτηθούν ακόμη και αν τελικά δικαιωθεί.

Το 2023, ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στο Μανχάταν έκρινε τον Τραμπ υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση της Κάρολ και του επέβαλε να της καταβάλει αποζημίωση ύψους 5 εκατ. δολαρίων.

Τι ισχυρίζονται οι δύο πλευρές

Η Κάρολ, συγγραφέας και πρώην αρθρογράφος του περιοδικού Elle, κατέθεσε στη δίκη ότι ο Τραμπ τη βίασε σε πολυκατάστημα του Μανχάταν πριν από σχεδόν 30 χρόνια. Οι ένορκοι έκριναν ότι ευθύνεται για σεξουαλική κακοποίηση, όχι όμως για βιασμό.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή» και υποστήριξε ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ την Κάρολ. Μετά την απόρριψη της έφεσής του από το Ανώτατο Δικαστήριο, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να «πολεμά αυτή την υπόθεση εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης και δικαστικού πολέμου εναντίον μου, συμπεριλαμβανομένου του γελοίου ισχυρισμού περί συκοφαντικής δυσφήμισης, με όλη μου τη δύναμη».

Η υπόθεση είναι μία από τις δύο αστικές αγωγές που έχει καταθέσει η Κάρολ κατά του Τραμπ. Σε ξεχωριστή δίκη το 2024, άλλο ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων υποχρέωσε τον Τραμπ να καταβάλει 83 εκατ. δολάρια για συκοφαντικές δηλώσεις που είχε κάνει κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, όταν κατηγόρησε την Κάρολ ότι επινόησε την επίθεση σε βάρος της για να προωθήσει το βιβλίο της. Ο Τραμπ αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία.

Ομοσπονδιακό εφετείο επικύρωσε την αποζημίωση των 83 εκατ. δολαρίων. Οι δικηγόροι του Τραμπ έχουν δηλώσει ότι σκοπεύουν να ζητήσουν από το Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει και αυτή την έφεση.

Με πληροφορίες από The Wall Street Journal