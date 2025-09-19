Δικαστής απέρριψε την αγωγή 15 δισ. δολαρίων του Τραμπ κατά των New York Times

Ομοσπονδιακός δικαστής στη Φλόριντα έβαλε «στοπ» στην αγωγή δυσφήμισης ύψους 15 δισ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εναντίον των New York Times και του εκδοτικού οίκου Penguin Random House.

Η απόφαση δεν αφορούσε το αν οι κατηγορίες του Τραμπ έχουν βάση, αλλά τον τρόπο με τον οποίο είχε συνταχθεί το δικόγραφο. Ο δικαστής έκρινε ότι το 85σέλιδο δικόγραφο ήταν γεμάτο επαναλήψεις και πολιτικές αιχμές, αντί για τη «σύντομη και σαφή αιτιολόγηση» που απαιτεί ο νόμος.

«Μια νομική καταγγελία δεν είναι προστατευμένη πλατφόρμα για να ξεσπάς εναντίον του αντιπάλου», σημείωσε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε ότι ακόμη κι αν δεχθεί κανείς πως όλα όσα ισχυρίζεται ο πρόεδρος είναι αληθινά, ο τρόπος που παρουσιάστηκαν είναι «ανεπίτρεπτος».

Η αγωγή κατατέθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Τάμπα. Στο στόχαστρο του Τραμπ βρέθηκαν οι New York Times, τους οποίους κατηγορούσε ότι λειτουργούν ως «φωνή των Δημοκρατικών», αλλά και η Penguin Random House, που εξέδωσε πέρυσι βιβλίο δημοσιογράφων της εφημερίδας.

Ο ίδιος είχε προαναγγείλει την προσφυγή με ανάρτηση στο Truth Social, όπου κατηγόρησε τους Times ότι «επιτρέπεται να ψεύδονται και να με συκοφαντούν ελεύθερα εδώ και πολύ καιρό».

Από την πλευρά της, η εφημερίδα απάντησε ότι η αγωγή «δεν έχει καμία νομική βάση» και την περιέγραψε ως «προσπάθεια εκφοβισμού της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας».

Παρότι η αγωγή απορρίφθηκε, ο δικαστής έδωσε στον Τραμπ προθεσμία 28 ημερών για να καταθέσει τροποποιημένο δικόγραφο που να πληροί τις διαδικαστικές προϋποθέσεις. Μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος και οι δικηγόροι του δεν έχουν σχολιάσει την απόφαση.

Με πληροφορίες από BBC