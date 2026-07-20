Δικαστήριο στην Αργεντινή αναγνώρισε δύο χρυσόψαρα ως «αισθανόμενα όντα» με δικαιώματα

Ο λόγος για τα ψάρια Magui και Fede, που έχουν προσαρμοστεί στο νέο τους σπίτι

Δικαστήριο στην Αργεντινή, με απόφασή του, ανοίγει νέο κεφάλαιο στο δίκαιο της προστασίας των ζώων, αναγνωρίζοντας δύο χρυσόψαρα ως «συναισθανόμενα όντα» με θεσμοθετημένα δικαιώματα και διατάσσοντας την άμεση απομάκρυνσή τους από ακατάλληλο περιβάλλον.

Η υπόθεση αφορά τη «Μάγκι» και τον «Φέντε», δύο χρυσόψαρα που ζούσαν σε μια μικρή γυάλινη προθήκη 40 λίτρων, εκτεθειμένα στον ήλιο και την ηχορύπανση, στην πρόσοψη γνωστού εστιατορίου σούσι σε ακριβή συνοικία του Μπουένος Άιρες.

Το ιστορικό της παρέμβασης στην Αργεντινή

Η κινητοποίηση στην Αργεντινή ξεκίνησε μετά από καταγγελία της φιλοζωικής οργάνωσης Jaulas Vacías, που μεταφράζεται ως «Άδεια Κλουβιά» στα ισπανικά. Η οργάνωση προσέφυγε στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι η διαβίωση των ψαριών στη συγκεκριμένη βιτρίνα παραβίαζε τον εθνικό Νόμο 14.346, ο οποίος ποινικοποιεί την κακοποίηση και την παραμέληση ζώων στην Αργεντινή.

«Οποιοσδήποτε περαστικός μπορούσε να δει ότι οι συνθήκες ήταν εντελώς ακατάλληλες», δήλωσε ο Ματίας Τρουφέρο, νομικός εκπρόσωπος της ΜΚΟ. Με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων, η οργάνωση στοιχειοθέτησε τη νομική της παρέμβαση, επιτυγχάνοντας την άμεση έκδοση δικαστικής εντολής για τη μεταφορά των ψαριών.

Από την πλευρά της, η διεύθυνση του εστιατορίου δεν έφερε καμία αντίρρηση και συνεργάστηκε πλήρως για την παράδοση των ζώων.

la justicia de caba reconoció a dos peces como sujetos de derecho: tras la denuncia de la ong jaulas vacías, un juez determinó que son seres sintientes y ordenó rescatarlos de una pecera de 40 litros en un local de sushi para trasladarlos a un nuevo hogar de 2.500 litros. pic.twitter.com/fSdr9psFXT — make argentina gay again (@makearggayagain) July 7, 2026

Από «αντικείμενα» σε «υποκείμενα δικαίου»

Η ουσία της δικαστικής απόφασης έγκειται στο γεγονός ότι το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της οργάνωσης να αναγνωριστούν τα δύο χρυσόψαρα ως «υποκείμενα δικαίου» και «αισθανόμενα όντα», αντί για απλά «αντικείμενα» ιδιοκτησίας.

«Η σημασία αυτής της απόφασης έγκειται στο ότι τα ζώα παύουν νομικά να θεωρούνται "αντικείμενα". Σε περιπτώσεις κακοποίησης, αντιμετωπίζονται πλέον ως θύματα, γεγονός που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται από το νόμο», εξήγησε ο κ. Τρουφέρο.

Παράλληλα, ο νομικός διευκρίνισε ότι η απόφαση δεν καθιστά παράνομη τη διατήρηση ψαριών σε ενυδρεία γενικά, αλλά θέτει ένα πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο. Κοινώς, είναι παράνομο να διατηρούνται σε συνθήκες που βιώνουν κακομεταχείριση ή πόνο.

Τα δύο χρυσόψαρα μεταφέρθηκαν ήδη σε ειδικό ενυδρείο 2.500 λίτρων στο σπίτι του Κάρλος Χοσέ Άγκα, ενός εκ των ειδικών που συνέβαλαν στη δικαστική διεκδίκηση και ορίστηκε από το δικαστήριο ως επίσημος ανάδοχός τους.

«Τα ψαράκια είναι πλέον σε εξαιρετική κατάσταση. Ένα ον με έννομα δικαιώματα δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, εκτός αν υπάρχουν άνθρωποι που θα μιλήσουν εκ μέρους του και θα επιβάλουν την εφαρμογή του νόμου», δήλωσε ο κ. Άγκα.

Με πληροφορίες από CNN