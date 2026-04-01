Δικαστικό «μπλόκο» στα σχέδια Τραμπ για την κατασκευή αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την Τρίτη την κυβέρνηση Τραμπ να αναστείλει την κατασκευή μιας αίθουσας χορού αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων —για την οποία κατεδαφίστηκε η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου— απαγορεύοντας τη συνέχιση των εργασιών χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Λέον, στην Ουάσιγκτον, έκανε δεκτό το αίτημα οργάνωσης προστασίας μνημείων για την έκδοση προσωρινής διαταγής, η οποία παγώνει προσωρινά το έργο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο δικαστής Λέον, ο οποίος διορίστηκε από τον Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον νεότερο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «καμμία νομοθεσία δεν επιτρέπει ούτε κατά διάνοια να πάρει ο Πρόεδρος την εξουσία που ισχυρίζεται ότι κατέχει». «Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο θεματοφύλακας του Λευκού Οίκου για τις μελλοντικές γενιές των Πρώτων Οικογενειών. Δεν είναι, όμως, ο ιδιοκτήτης του!» έγραψε ο δικαστής στην εισαγωγή της απόφασής του.



Η απόφαση αυτή αποτελεί το πρώτο σημαντικό πλήγμα στις σαρωτικές προσπάθειες του Τραμπ να αναμορφώσει τον Λευκό Οίκο. Παραμένει ωστόσο ασαφές τι θα σημάνει η εξέλιξη αυτή για το εκτεταμένο έργο, δεδομένου ότι τα συνεργεία έχουν προ πολλού κατεδαφίσει την Ανατολική Πτέρυγα, μεταβάλλοντας ριζικά την εικόνα και την αίσθηση του ιστορικού περιβάλλοντος.

Η κατασκευή της αίθουσας χορού θα αποτελούσε την πιο σημαντική δομική αλλαγή στον Λευκό Οίκο από τότε που ο Πρόεδρος Χάρι Τρούμαν πρόσθεσε το μπαλκόνι στη νότια πλευρά της έπαυλης. Ο δικαστής ανέστειλε την εκτέλεση της διαταγής του για 14 ημέρες, αναγνωρίζοντας ότι η υπόθεση εγείρει «πρωτόγνωρα και βαρύνοντα ζητήματα» και ότι η διακοπή ενός εν εξελίξει έργου μπορεί να προκαλέσει υλικοτεχνικά προβλήματα. Παραδέχθηκε επίσης ότι η κυβέρνηση είναι πιθανό να ασκήσει έφεση.

Παράλληλα, ο Λέον έκρινε ότι εξαιρούνται από την απαγόρευση τυχόν εργασίες απαραίτητες για την ασφάλεια του Λευκού Οίκου, αφού εξέτασε απόρρητα στοιχεία που του υπέβαλε η κυβέρνηση. Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επέκρινε την απόφαση , υποστηρίζοντας ότι το έργο κατασκευάζεται χωρίς κόστος για τους φορολογούμενους. «Δεν βγάζει πολύ νόημα, έτσι δεν είναι;» έγραψε.



Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια. Οι συντηρητές προσέφυγαν στη δικαιοσύνη επιδιώκοντας το πάγωμα του έργου μέχρι αυτό να υποβληθεί σε πολλαπλές ανεξάρτητες αξιολογήσεις και να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου. Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει το έργο το καλοκαίρι, και μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου ο Τραμπ είχε ήδη κατεδαφίσει την Ανατολική Πτέρυγα για να ανοίξει χώρο για την αίθουσα, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει χωρητικότητα 999 ατόμων. Η χρηματοδότηση του κτίσματος, επιφάνειας 8.400 τετραγωνικών μέτρων, θα προερχόταν από ιδιωτικές δωρεές, συμπεριλαμβανομένης και μιας από τον ίδιο τον Τραμπ. Ο Πρόεδρος προχώρησε το έργο προτού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής Σχεδιασμού της Εθνικής Πρωτεύουσας και της Επιτροπής Καλών Τεχνών, δύο εποπτικών φορέων στους οποίους έχει τοποθετήσει συμμάχους του.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ καυχιέται συχνά ότι αφήνει το στίγμα του στο κτίριο. Οι παρεμβάσεις του περιλαμβάνουν ήδη έναν νέο χώρο αίθριου δίπλα στον Ροδώνα (Rose Garden), την τοποθέτηση πανύψηλων ιστών σημαίας, ανακαινίσεις εσωτερικών χώρων και χρυσές διακοσμητικές λεπτομέρειες στο Οβάλ Γραφείο. Επιπλέον, σχεδιάζει μια τελετουργική αψίδα κοντά στο Μνημείο Λίνκολν και την αναμόρφωση του Kennedy Center, η οποία θα αναγκάσει το κέντρο τεχνών να κλείσει για δύο χρόνια.

Ακόμα και την ώρα που εκδιδόταν η απόφαση της Τρίτης, τα συνεργεία εργάζονταν πυρετωδώς για την αντικατάσταση των παραδοσιακών λευκών πλακιδίων της κιονοστοιχίας με μαύρα.