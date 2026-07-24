Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Αποπέμφθηκε ο εισαγγελέας Καρίμ Χαν μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) απομάκρυνε από τη θέση του τον εισαγγελέα Καρίμ Χαν, αφού το διοικητικό του όργανο διαπίστωσε ότι διέπραξε σοβαρό παράπτωμα σε σχέση με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Η απομάκρυνση του Βρετανού εισαγγελέα Καρίμ Χαν ψηφίστηκε την Παρασκευή, σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση που όπως σχολιάζει ο Guardian «κλείνει ένα επεισόδιο το οποίο έπληξε το δικαστήριο, δύο χρόνια μετά την αρχική διατύπωση των καταγγελιών».

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Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το μέσο, 82 από τα 125 κράτη μέλη του δικαστηρίου ψήφισαν υπέρ της απομάκρυνσης του Χαν κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η ψηφοφορία ήταν το αποκορύφωμα μιας μακροχρόνιας πειθαρχικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκαν οι καταγγελίες για κακοποίηση που διατύπωσε μια γυναίκα η οποία εργαζόταν για τον Χαν στο ΔΠΔ.

Καρίμ Χαν: Οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Ο Χαν έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ισχυρισμούς ότι επέδειξε εξαναγκαστική και μη συναινετική σεξουαλική συμπεριφορά επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

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Οι δικηγόροι του έχουν επικρίνει την πειθαρχική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν δίκαιη από διαδικαστικής άποψης. Σε ανακοίνωσή τους, μετά την ψηφοφορία, ανέφεραν ότι ο Χαν θα «αμφισβητήσει τη νομιμότητα και τη δικαιοσύνη της απόφασης, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο ένδικο μέσο».

Καρίμ Χαν: Οι ισχυρισμοί περί σκευωρίας

Ο Βρετανός νομικός εξελέγη το 2021 για 9ετή θητεία ως επικεφαλής του Εισαγγελικού Τμήματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), το οποίο είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση και την παραπομπή σε δίκη ατόμων που κατηγορούνται για εγκλήματα θηριωδίας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι αποφάσεις του Χαν να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αύξησαν το διεθνές κύρος του ΔΠΔ, αλλά παράλληλα το έφεραν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με ισχυρές παγκόσμιες δυνάμεις.

Τα εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκδόθηκαν από τους δικαστές του Δικαστηρίου, δεν επηρεάζονται από την απομάκρυνσή του. Ωστόσο, το Εισαγγελικό Τμήμα του ΔΠΔ, που απασχολεί περίπου 400 εργαζομένους, έχει πληγεί από το παρατεταμένο σκάνδαλο και τη σύνθετη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διευθέτηση της υπόθεσης.

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Τον περασμένο μήνα, η εκτελεστική επιτροπή του διοικητικού οργάνου του ΔΠΔ έθεσε τον Χαν σε αναστολή καθηκόντων, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι διέπραξε σοβαρό παράπτωμα σε σχέση με τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, παραπέμποντας το ζήτημα στα κράτη-μέλη για να αποφασίσουν εάν θα απομακρυνθεί οριστικά από τη θέση του.

Σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση την Παρασκευή, οι διπλωμάτες ψήφισαν αφού εξέτασαν τα πορίσματα της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και έκθεση διερεύνησης ανεξάρτητου εποπτικού οργάνου του ΟΗΕ και τη νομική αξιολόγηση της έρευνάς του από επιτροπή δικαστών.

Δικηγόροι Χαν: «Οι καταγγελίες μπορεί να είναι μέρος του σχεδίου με στόχο τη δυσφήμισή του»

Στη μυστική ψηφοφορία, 13 κράτη-μέλη ψήφισαν κατά της απομάκρυνσης του Χαν, ενώ 11 χώρες απείχαν.

Από τη στιγμή που οι καταγγελίες έγιναν γνωστές, το 2024, οι εκπρόσωποι του Χαν υποστήριζαν ότι ενδεχομένως αποτελούσαν μέρος σχεδίου με στόχο τη δυσφήμισή του, ως αντίποινα για την απόφασή του, την ίδια χρονιά, να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του τότε υπουργού Άμυνας του Ισραήλ.

Ωστόσο, στην έκθεση με τα συμπεράσματα της πειθαρχικής διαδικασίας εις βάρος του, το διοικητικό όργανο του ΔΠΔ κατέληξε ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς ότι η γυναίκα που υπέβαλε την καταγγελία «χρησιμοποιούνταν από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών πληροφοριών».

Την περασμένη εβδομάδα, η εργαζόμενη απέρριψε δημόσια τους ισχυρισμούς ότι ενεργούσε ως κάποιο είδος «κρατικού πράκτορα», μιλώντας στο CNN. «Η καταγγελία μου έγινε εξαιτίας όσων μου συνέβησαν και για κανέναν άλλο λόγο», δήλωσε.



Με πληροφορίες από The Guardian