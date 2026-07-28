Διέρρευσαν τα στοιχεία επικοινωνίας των Ντε Νίρο, Τζολί, Σκορσέζε και Λόρενς

Το Φεστιβάλ Tribeca υπέστη διαρροή δεδομένων, η οποία αποκάλυψε εκατοντάδες χιλιάδες εγγραφές, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας χιλιάδων διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, η Τζένιφερ Λόρενς, η Αντζελίνα Τζολί και ο συνιδρυτής του φεστιβάλ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Jeremiah Fowler αποκάλυψε τη διαρροή σε ανάρτησή του στο ιστολόγιο της ExpressVPN το περασμένο Σαββατοκύριακο, υποστηρίζοντας ότι εντόπισε συνολικά 666.369 εκτεθειμένες εγγραφές, με χρονικές σημάνσεις από το 2019 έως το 2026.

Το Φεστιβάλ Tribeca ιδρύθηκε το 2002 από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, την Τζέιν Ρόζενταλ και τον Κρεγκ Χάτκοφ, με στόχο την αναζωογόνηση του Κάτω Μανχάταν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Διεξάγεται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη και έχει φιλοξενήσει πρεμιέρες έργων όπως οι «Εκδικητές» (The Avengers) και η σειρά «The Handmaid’s Tale». Η διοργάνωση του 2026, η οποία σηματοδότησε την 25η επέτειό της, πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 14 Ιουνίου.

Το φεστιβάλ εξέδωσε ανακοίνωση, με εκπρόσωπό του να υποστηρίζει ότι «κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν σε πρόσφατα δημοσιεύματα δεν είχε εκτεθειμένα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συντριπτική πλειονότητα των δεδομένων αφορούσε δημόσια διαθέσιμες επαγγελματικές πληροφορίες, όπως στοιχεία εκπροσώπων δημοσίων σχέσεων, ατζέντηδων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γραφείων, πληροφορίες από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ και άλλα δεδομένα που ήταν ήδη διαθέσιμα στο κοινό. «Όλες οι πληροφορίες αφαιρέθηκαν άμεσα μόλις εντοπίστηκε το ζήτημα», ανέφερε.

Παρότι το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων του Φεστιβάλ Tribeca δεν θεωρείται ευαίσθητο - καθώς αποτελούνταν κυρίως από υλικό μάρκετινγκ, δελτία Τύπου και διαφημιστικές εικόνες - υπήρχε ένα αντίγραφο ασφαλείας, το οποίο, σύμφωνα με τον Fowler, «περιείχε δυνητικά ευαίσθητες πληροφορίες».

Στο αρχείο υπήρχε ένας φάκελος με την ονομασία «contacts», ο οποίος περιλάμβανε 13.535 καταχωρίσεις, με «ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και email» σημαντικών δημιουργών, όπως ο Σκορσέζε, ο Κόπολα, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και ο Ρον Χάουαρντ, αλλά και ηθοποιών όπως ο Ντε Νίρο, η Λόρενς, η Τζολί, ο Μόργκαν Φρίμαν, ο Ράμι Μάλεκ, η Έβα Μέντες και ο Μάικλ Τζ. Φοξ.

Ο Fowler σημείωσε, ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έλειπαν δεδομένα από τα πεδία επικοινωνίας ή υπήρχαν στοιχεία βοηθών, μάνατζερ ή δημοσίων σχέσεων αντί για προσωπικά email ή τηλέφωνα.

Με πληροφορίες από Variety