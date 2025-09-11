Diella: Η Αλβανία αποκτά «εικονική υπουργό» τεχνητής νοημοσύνης για τις κρατικές συμβάσεις

Στην ετήσια συνέλευση του Σοσιαλιστικού Κόμματος στα Τίρανα την Πέμπτη, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα παρουσίασε τις αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο και σύστησε και ένα νέο, ιδιόμορφο μέλος: τη Diella, μια ψηφιακή υπουργό, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

«Η Diella είναι το πρώτο μέλος που δεν είναι φυσικά παρόν, αλλά δημιουργήθηκε ψηφιακά μέσω τεχνητής νοημοσύνης», είπε ο Ράμα στα στελέχη του κόμματός του.

Σύμφωνα με τον Ράμα, οι αποφάσεις για τους δημόσιους διαγωνισμούς δεν θα λαμβάνονται πλέον μέσα στα υπουργεία, αλλά θα περνούν στη Diella, η οποία θα λειτουργεί ως «υπεύθυνη για τις κρατικές συμβάσεις». Στόχος, όπως είπε, είναι μια χώρα όπου οι διαδικασίες θα είναι «εντελώς αδιάβλητες» και κάθε δημόσιο κονδύλι «απόλυτα διαφανές».

«Αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία, αλλά το καθήκον της Diella», τόνισε.

Η Diella είχε ήδη παρουσιαστεί στους πολίτες, καθώς αποτελεί το «πρόσωπο» της πλατφόρμας e-Albania, μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε σχεδόν όλες τις κρατικές υπηρεσίες ψηφιακά. Εμφανίζεται μάλιστα με τη μορφή ενός ψηφιακού avatar, ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική φορεσιά.

Σύμφωνα με τον Ράμα, η Diella θα μπορεί να αξιολογεί διαγωνισμούς, να «προσλαμβάνει ταλέντα από όλο τον κόσμο» και να συμβάλει ώστε να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις και η δυσκαμψία της δημόσιας διοίκησης.

Η Αλβανία δίνει εδώ και χρόνια μάχη με τη διαφθορά, ιδιαίτερα στη δημόσια διοίκηση και στον τομέα των κρατικών διαγωνισμών. Το ζήτημα αυτό έχει επισημανθεί επανειλημμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ετήσιες εκθέσεις για το κράτος δικαίου.

Ο Ράμα εξασφάλισε τον Μάιο ιστορική τέταρτη θητεία, με βασικό σύνθημα την ένταξη της χώρας στην ΕΕ έως το 2030.

Με πληροφορίες από Politico