Diddy: «Τίποτα δεν αναιρεί το τραύμα» - Η απάντηση των δικηγόρων της Cassie για την καταδίκη του

Τη δική τους απάντηση έδωσαν οι δικηγόροι της Cassie, μετά την καταδίκη του Diddy σε φυλάκιση άνω των τεσσάρων ετών.

O Diddy καταδικάστηκε την Παρασκευή για δύο κατηγορίες περί διακίνησης με σκοπό την πορνεία αλλά απαλλάχθηκε από τις πιο σοβαρές κατηγορίες, αυτές της εμπορίας ανθρώπων και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Ο δικαστής του επέβαλε ποινή φυλάκισης 50 μηνών, συμπεριλαμβανομένου προστίμου 500.000 δολαρίων, στο τέλος μιας μακράς ολοήμερης ακρόασης, κατά την οποία ο Diddy μίλησε για πρώτη φορά στο δικαστήριο.

«Αν και τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα που προκάλεσε ο Diddy, η ποινή που επιβλήθηκε σήμερα αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των πράξεών του», δήλωσαν οι δικηγόροι της Cassie μετά τη δίκη. «Είμαστε βέβαιοι πως, με τη στήριξη της οικογένειας και των φίλων της, η Cassie θα συνεχίσει τη διαδικασία επούλωσης, γνωρίζοντας ότι το θάρρος και η δύναμή της έχουν εμπνεύσει πολλούς», προσέθεσαν.

Τον Νοέμβριο του 2023, η Cassie είχε καταθέσει μήνυση στη Νέα Υόρκη εναντίον του Diddy, με τον οποίο είχε σχέση κατά περιόδους από το 2007 έως το 2018, κατηγορώντας τον για σεξουαλική επίθεση και σωματική κακοποίηση.

Αν και η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά την επόμενη μέρα, το 2016 διέρρευσε βίντεο στο οποίο φαίνεται ο άγριος ξυλοδαρμός της από τον Diddy σε διάδρομο ξενοδοχείου. Έπειτα ακολούθησαν και άλλες καταγγελίες για σεξουαλικά εγκλήματα, οδηγώντας σε έρευνες και τελικά στη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο.

Η ίδια, οκτώ μηνών έγκυος στο τρίτο της παιδί, κατέθεσε στη δίκη του, δίνοντας μια σκληρή μαρτυρία για τη σχέση τους και τα λεγόμενα «freak off» σεξουαλικά πάρτι, στα οποία την εξανάγκαζε να συμμετέχει.

Μάλιστα, σε προσωπική της επιστολή προς τον δικαστή λίγο πριν από την καταδίκη, η τραγουδίστρια εξέφρασε τον φόβο της για «άμεση εκδίκηση» από τον Combs και το περιβάλλον του, ζητώντας να ληφθεί υπόψη «ο αριθμός των ζωών που έχει καταστρέψει μέσω της κακοποίησης και του ελέγχου».

Με πληροφορίες από PEOPLE