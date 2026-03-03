Diddy: Θα αποφυλακιστεί νωρίτερα

Ο Sean «Diddy» Combs θα αποφυλακιστεί πέντε εβδομάδες νωρίτερα, με τον μουσικό παραγωγό να αναμένεται πλέον να επιστρέφει σπίτι του έως τις 25 Απριλίου 2028, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών (Federal Bureau of Prisons).

Ο 56χρονος εκτίει αυτή τη στιγμή ποινή 50 μηνών για την καταδίκη του σε δύο κατηγορίες που σχετίζονται με την πορνεία.

Η ημερομηνία αποφυλάκισης του Combs έχει αλλάξει αρκετές φορές από τότε που μεταφέρθηκε στο Fort Dix - ένα ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα στο Νιού Τζέρσει - τον περασμένο Οκτώβριο.

Αρχικά είχε οριστεί για τις 8 Μαΐου 2028, αλλά στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2025, μετατέθηκε για τις 4 Ιουνίου 2028, σύμφωνα με τον ιστότοπο της BOP.

Ο ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Bad Boy βρίσκεται στη φυλακή από τον Σεπτέμβριο του 2024. Κατηγορήθηκε για σεξουαλική διακίνηση, συνωμοσία εκβιασμού (racketeering) και διακίνηση με σκοπό την πορνεία.

Οι φερόμενες πράξεις σχετίζονταν με τα λεγόμενα «freak-offs» που είχε με τις συντρόφους του — συμπεριλαμβανομένης της Κασάντρα «Κάσι» Βεντούρα — και με άνδρες συνοδούς.

Το περασμένο καλοκαίρι, έπειτα από μια δίκη που διήρκησε επτά εβδομάδες, κατά την οποία ο Diddy δήλωνε αθώος, απαλλάχτηκε από τις πιο σοβαρές κατηγορίες.

Αυτή τη στιγμή ασκεί έφεση κατά της ποινής του, ενώ ταυτόχρονα αμφισβητεί και τον ίδιο τον νόμο βάσει του οποίου καταδικάστηκε. Έχει προγραμματιστεί ακρόαση για τον Απρίλιο.

Στο μεταξύ, ο Diddy περνά τις ημέρες του εργαζόμενος στη βιβλιοθήκη του παρεκκλησιού της φυλακής και έχει επίσης εγγραφεί σε ένα εντατικό πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά (RDAP), το οποίο, με την ολοκλήρωσή του, μπορεί να μειώσει την ποινή φυλάκισης έως και κατά έναν χρόνο.

