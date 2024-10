Diddy: Τα δύο βίντεο που τροφοδοτούν τις θεωρίες πως παρενόχλησε τον 15χρονο Τζάστιν Μπίμπερ

Καθώς όλο και περισσότερες κατηγορίες εις βάρος του ράππερ Diddy βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ανησυχία επικρατεί στα social media για τις σχέσεις που είχε ο ράπερ με τον τότε έφηβο αστέρα της ποπ μουσικής, Τζάστιν Μπίμπερ.

Στον απόηχο των πολλών κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο Diddy, γνωστός και ως Sean Combs, για σεξουαλική διακίνηση, σεξουαλική επίθεση και βιασμό, ο κόσμος των social media εξετάζει, πλέον, με άλλο μάτι βίντεο της συμπεριφοράς του ράπερ. Έτσι, την επανεμφάνιση τους έκαναν δύο βίντεο με τον Diddy και τον 15χρονο Τζάστιν Μπίμπερ, στα οποία ο έφηβος καλλιτέχνης φαίνεται αμήχανος, ενώ ο Combs κάνει κάποια «αυτοενοχοποιητικά» σχόλια.

Να σημειωθεί ότι ο Diddy έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εκκολαπτόμενη καριέρα του Τζάστιν Μπίμπερ, που μέσα σε μερικές εβδομάδες μεταμορφώθηκε, από εφηβικό φαινόμενο στο YouΤube, σε pop star παγκοσμίου βεληνεκούς. Στα διεθνή μέσα, ο Diddy παρουσιαζόταν ως κάτι σαν μέντορας στον νεαρό Μπίμπερ, τον οποίο βοήθησε με τις διασυνδέσεις του στην μουσική βιομηχανία. Ο 54χρονος Combs είχε διατελέσει παρόμοιο ρόλο και για τον R&B καλλιτέχνη Usher, όταν εκείνος είχε κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ, το 1994, σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Ίσως για αυτό τον λόγο ο Μπίμπερ, όταν βρισκόταν στην ίδια ηλικία, υπέγραψε συμβόλαιο με την δισκογραφική εταιρεία του Usher, ο οποίος μετέπειτα τον έφερε σε επαφή με τον Diddy.

Στο πρώτο από τα βίντεο, που χρονολογείται στο 2009, ο Diddy ακούγεται να περιγράφει το σαββατοκύριακο που θα περάσει παρέα με τον νεαρό Μπίμπερ.

«Έχετε δει ποτέ την ταινία 48 ώρες; Αυτή τη στιγμή (ο Τζάστιν) περνάει τις 48 ώρες του με τον Diddy, αυτός και το φιλαράκι του. Περνάνε τέλεια, καλύτερα από ποτέ. Το πού περνάμε την ώρα μας και το τι κάνουμε, δεν μπορούμε ακριβώς να το αποκαλύψουμε, αλλά σίγουρα είναι το όνειρο κάθε 15χρονου» δηλώνει ο Diddy και συνεχίζει:

«Μου έχει δοθεί η επιμέλεια του Τζάστιν, έχει συμβόλαιο με τον Usher. Εγώ είχα νομική κηδεμονία του Usher, όταν έκανε το πρώτο του άλμπουμ. Δεν έχω την κηδεμονία του Τζάστιν, αλλά για τις επόμενες 48 ώρες θα είναι μαζί μου και θα τα «σπάσουμε» όλα, θα «τρελαθούμε».

Έπειτα ο Justin απαντά, επιβεβαιώνοντας ότι οι δυο τους θα «τρελαθούν» («we are gonna go crazy») και όταν ο Diddy τον ρωτάει τι θέλει να κάνει, ο 15χρονος Μπίμπερ απαντά «Πάμε να βρούμε μερικές κοπέλες». Τότε, ο Combs χαρακτηρίζει τον Μπίμπερ «Δικό του άνθρωπο, που τον καταλαβαίνει», προτού ανταλλάξουν χειραψία.

Ωστόσο, φαίνεται πως οι σχέσεις ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες χειροτέρευσαν ή τουλάχιστον ότι ο Diddy είχε παράπονα από τον «μαθητευόμενό» του. Σε ένα άλλο βίντεο, γυρισμένο μερικά χρόνια αργότερα από εκείνες τις 48 ώρες, όταν ο Μπίμπερ ήταν πλέον καταξιωμένος καλλιτέχνης, ο Diddy τον κατηγορεί ότι τον «παράτησε».

Αρχικά, ο Combs ακούγεται να ρωτάει τον Μπίμπερ: «Όλα καλά; Τώρα (με τις συναυλίες σου) γεμίζεις ολόκληρα γήπεδα και τέτοια;», ενώ αργότερα προσθέτει «Τώρα έχει αλλάξει η συμπεριφορά σου, ε; Δεν με παίρνεις τηλέφωνο και δεν «αράζουμε» όπως παλιά» παραπονιέται ο Combs.

Εμφανώς αμήχανος, ο Μπίμπερ απαντά λέγοντας ότι ο Diddy προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του με μεσάζοντες και σπεύδει να του δώσει τον προσωπικό του αριθμό.

Από τους χρήστες των social media δεν ξέφυγε και ένα σύντομο κλιπ δεκαετίας, από το reality «Keeping up with the Kardashians», στο οποίο η Khloe Kardashian, μία από τις αδελφές της Kim, φαίνεται να περιγράφει ένα από τα πάρτι του Diddy.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση της φίλης της για τους παρευρισκόμενους, η Khloe Kardashian λέει «Αρκετοί από τους φίλους μου ήταν εκεί. Ο Diddy, ο Quincy, ο Τζάστιν Μπίμπερ» και αργότερα λέει στην Kim «Δεν κοιμήθηκα. Γύρισα με αεροπλάνο στις 05:30 το πρωί. Νομίζω οι μισοί άνθρωποι στο πάρτι ήταν ολόγυμνοι, εσύ θα το λάτρευες.»



Τα παραπάνω περιστατικά κάνουν τον γύρο του διαδικτύου της τελευταίες ημέρες, με πολλούς χρήστες των social media να προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλες τις πιθανές αποδείξεις για την κακοποιητική συμπεριφορά του Sean Combs. Όμως κάποιοι είναι διατεθειμένοι να φτιάξουν ακόμη και ψευδή στοιχεία.

Χιλιάδες προβολές στο TikTok έχει ένα τραγούδι, στο οποίο κάποιος που ακούγεται σαν τον Μπίμπερ τραγουδά, μεταξύ άλλων, «Έχασα τον εαυτό μου σε ένα από τα πάρτι του Diddy, το έκανα για μία Ferrari, αλλά μου κόστισε πολύ παραπάνω από την ψυχή μου».

Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για την ύπαρξη αυτού του τραγουδιού και οι ειδικοί του αμερικανικού μέσου, CBS κατέληξαν στο ότι είναι «μάλλον προϊόν επεξεργασίας με AI».

Όσο για τον ίδιο το Μπίμπερ, ο 30χρονος, πλέον, δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για τον Diddy και τις κατηογρίες που αντιμετωπίζει, όντας πλήρως αφιερωμένος στον γάμο του με την σύζυγό του, Χέιλι και τον νεογένηττο γιο τους, Τζακ Μπλου.