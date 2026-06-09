Diddy: Νέα αγωγή σε βάρος του - Ηθοποιός τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση

Νέα αγωγή κατατέθηκε σε βάρος του Sean «Diddy» Combs, αυτή τη φορά από άνδρα που υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν ανήλικος και εργαζόταν ως ηθοποιός.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, ο ενάγων, ο οποίος καταθέτει ανώνυμα ως «John Doe», ισχυρίζεται ότι το 2007 προσκλήθηκε σε πάρτι σε έπαυλη στους λόφους του Χόλιγουντ, το οποίο παρουσιαζόταν ως εκδήλωση δικτύωσης για ανθρώπους του χώρου της ψυχαγωγίας.

Όπως αναφέρει στην αγωγή του, εκεί γνώρισε τον Diddy, ο οποίος φέρεται να τον προσέγγισε και να του πρότεινε να συζητήσουν ιδιαιτέρως για πιθανές επαγγελματικές ευκαιρίες.

🚨 EXCLUSIVE: Diddy sued by a male who claims sexual assault as a minor.



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Diddy: Τι ανέφερε ο ενάγων

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του άνδρα, όταν βρέθηκαν μόνοι σε δωμάτιο του σπιτιού, ο μουσικός παραγωγός φέρεται να άρχισε να τον αγγίζει σε διάφορα σημεία του σώματός του, πριν προχωρήσει σε πράξεις σεξουαλικής φύσης χωρίς τη συναίνεσή του.

Ο ενάγων υποστηρίζει ότι εξέφρασε τη δυσφορία του για όσα συνέβαιναν πριν από την καταγγελλόμενη επίθεση, ωστόσο ο Diddy συνέχισε.

Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με την αγωγή, ο ράπερ φέρεται να του είπε ότι θα τον είχε υπόψη του για μελλοντικές επαγγελματικές ευκαιρίες πριν αποχωρήσει από το δωμάτιο. Ο άνδρας αναφέρει ότι έφυγε από το πάρτι λίγο αργότερα, σε κατάσταση σοκ.

Diddy Sued by Male Who Claims Sexual Assault As a Minor https://t.co/Cbgg6mF1YJ via @TMZ — HTI (@HottraxInc) June 9, 2026

Diddy: Δεν έχει σχολιαστεί δημόσια η νέα καταγγελια

Στην αγωγή δεν στρέφεται μόνο κατά του Diddy αλλά και εναντίον ατόμων που φέρεται να είχαν ευθύνη για την ασφάλεια των ανηλίκων που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση. Ζητά αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν προσδιορίζεται στα δικαστικά έγγραφα.

Μέχρι στιγμής, οι δικηγόροι του Diddy δεν έχουν σχολιάσει δημοσίως τη νέα καταγγελία.

Υπενθυμίζεται πως ο Diddy βρίσκεται αντιμέτωπος με δεκάδες αστικές αγωγές και σοβαρές ομοσπονδιακές κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ άλλων, έχει κατηγορηθεί για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς, σεξουαλική κακοποίηση ανδρών και γυναικών, σεξουαλική εκμετάλλευση και εξαναγκασμό, διακίνηση ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μεταφορά προσώπων μεταξύ πολιτειών για παράνομες σεξουαλικές δραστηριότητες, σωματική βία και κακοποιητική συμπεριφορά σε πρώην συντρόφους και συνεργάτες.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατ' επανάληψη όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι είναι αθώος.

Με πληροφορίες από TMZ