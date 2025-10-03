Diddy: Μπορεί να καταδικαστεί σε φυλάκιση έως και 7 ετών, δήλωσε ο δικαστής

Ο Sean «Diddy» Combs βρίσκεται στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου θα του ανακοινωθεί η ποινή για δύο κατηγορίες σχετικές με διακίνηση με σκοπό την πορνεία.

Κρίθηκε ένοχος για το ότι μετέφερε άτομα αεροπορικώς σε διάφορα μέρη των ΗΠΑ για σεξουαλικές συνευρέσεις που ο ίδιος αποκαλούσε «freak-offs», στις οποίες συμμετείχαν οι σύντροφοί του αλλά και άνδρες εργαζόμενοι του σεξ.

Ο δικαστής δήλωσε ότι ο Diddy θα μπορούσε να καταδικαστεί σε φυλάκιση έξι έως επτά ετών. Η εισαγγελία ζητά ποινή τουλάχιστον 11 ετών, ενώ οι δικηγόροι του Κομπς έχουν ζητήσει να μην ξεπεράσει τους 14 μήνες.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Κρίστι Σλάβικ δήλωσε: «Έχει κλείσει ομιλίες (σ.σ. ο Diddy) στο Μαϊάμι για την επόμενη εβδομάδα. Αυτό είναι το αποκορύφωμα της αλαζονείας, κύριε δικαστά».

Σύμφωνα με την ίδια, ο Diddy έχει προγραμματίσει ομιλίες από την επόμενη κιόλας εβδομάδα, γεγονός που δείχνει πως πιστεύει ότι η ποινή του θα είναι επιεικής.

«Ακόμα και τώρα, στην ακροαματική διαδικασία για την καταδίκη του για δύο ομοσπονδιακά εγκλήματα … δεν έχει συνειδητοποιήσει πραγματικά πώς οι πράξεις του τον έφεραν σε αυτή τη θέση», συνέχισε η Σλάβικ. «Ο σεβασμός του προς τον νόμο είναι απλώς προσχηματικός».

Η τύχη του Diddy βρίσκεται στα χέρια του Σουμπραμανιάν, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι συμφωνεί με την Έκθεση Προκαταδίκης που εισηγείται ποινή από 70 έως 87 μήνες φυλάκισης — αρκετά μεγαλύτερη από αυτήν που ελπίζει ο ιδρυτής της Bad Boy Records.

Λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής, ο Σουμπραμανιάν απέρριψε αίτημα της υπεράσπισης για ακύρωση των καταδικαστικών αποφάσεων, κρίνοντας ότι η κατηγορούσα αρχή απέδειξε επαρκώς την υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια των αγορεύσεων των δικηγόρων, ο δικαστής Σαμπρουμανιάν κοιτούσε συνεχώς τους συνηγόρους, συχνά με το χέρι του να στηρίζει το πηγούνι του.

Ένα σημαντικό στοιχείο για το τι σκέφτεται φάνηκε όταν άφησε να εννοηθεί ότι ίσως ακολουθήσει τις ομοσπονδιακές κατευθυντήριες γραμμές για την ποινή, που κυμαίνονται μεταξύ πέντε και επτά ετών φυλάκισης. Απέρριψε, επίσης, τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών, δείχνοντας σκεπτικός απέναντι στις προσπάθειές τους να πετύχουν διαφορετικά εύρη ποινής.

Ωστόσο, έδειξε ευαισθησία στις εκκλήσεις των παιδιών του Κομπς, τα οποία παρακάλεσαν για μια ελαφρύτερη ποινή, αποκαλώντας τον πατέρα τους «σούπερ ήρωα» και «έναν αλλαγμένο άνθρωπο». Ο Σουμπραμανιάν τους είπε πόσο εκτιμά τις δηλώσεις τους, τονίζοντας ότι θα τον βοηθήσουν στην απόφασή του.

Παραμένει ασαφές αν το δικαστήριο θα ακούσει κάτι περισσότερο από την πλευρά της κατηγορούσας αρχής, πέρα από μια δήλωση που διαβάστηκε από δικηγόρο εκ μέρους ενός θύματος. Κανένα από τα θύματα δεν φάνηκε να θέλει να μιλήσει αυτοπροσώπως στο δικαστήριο σήμερα.

Με πληροφορίες από BBC, People