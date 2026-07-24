«Διαζύγιο του αιώνα» στη Νότια Κορέα: 550 εκατ. ευρώ στην πρώην σύζυγο του προέδρου της SK Group

Νοτιοκορεατικό δικαστήριο διέταξε τον πρόεδρο του επιχειρηματικού ομίλου SK Group, Τσόι Τε-γουόν, να καταβάλει 944 δισ. γουόν, περίπου 550 εκατ. ευρώ, στην πρώην σύζυγό του, Ρο Σο-γιόνγκ, σε μια υπόθεση που τα μέσα ενημέρωσης της χώρας έχουν χαρακτηρίσει «διαζύγιο του αιώνα».

Το ποσό είναι χαμηλότερο από τα 1,38 τρισ. γουόν που του είχαν επιδικαστεί το 2024, προτού το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει εκείνη την απόφαση και ζητήσει να επανεξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο είχε υπολογιστεί η περιουσία του ζευγαριού.

Η νέα απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Οι δικηγόροι του Τσόι ανακοίνωσαν ότι θα τοποθετηθούν αφού μελετήσουν αναλυτικά το σκεπτικό του δικαστηρίου.

«Ο πρόεδρος Τσόι Τε-γουόν λυπάται βαθύτατα που η διαδικασία του διαζυγίου έχει προκαλέσει ανησυχία σε τόσο πολλούς ανθρώπους», ανέφεραν σε δήλωσή τους.

Η υπόθεση έχει προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον στη Νότια Κορέα, όχι μόνο λόγω του ύψους της αποζημίωσης, αλλά και επειδή αφορά μία από τις ισχυρότερες επιχειρηματικές οικογένειες της χώρας.

Η SK Group είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος οικογενειακός επιχειρηματικός όμιλος της Νότιας Κορέας μετά τη Samsung. Ελέγχει δεκάδες εταιρείες, από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο SK Telecom και πρατήρια καυσίμων έως τη SK Hynix, έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές τσιπ μνήμης στον κόσμο και βασικό προμηθευτή της Nvidia.

Facebook Twitter Η Ρο Σο-γιόνγκ / Φωτ.: EPA, αρχείου

Ο γάμος των 35 ετών και η αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης

Ο Τσόι και η Ρο ήταν παντρεμένοι για 35 χρόνια. Ο γάμος τους κατέρρευσε όταν έγινε γνωστό ότι ο επιχειρηματίας διατηρούσε σχέση με άλλη γυναίκα, με την οποία είχε αποκτήσει παιδί.

Η Ρο Σο-γιόνγκ είναι κόρη του Ρο Τε-γου, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Νότιας Κορέας από το 1988 έως το 1993. Η σχέση της οικογένειάς της με την πολιτική εξουσία βρέθηκε στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης για τη μοιρασιά της περιουσίας.

Στην προηγούμενη δίκη, οι δικηγόροι της είχαν υποστηρίξει ότι ο πατέρας της συνέβαλε καθοριστικά στην επιχειρηματική άνοδο του Τσόι και της SK Group.

Το δικαστήριο είχε αρχικά δεχθεί τον ισχυρισμό ότι το 1991 ο πρώην πρόεδρος είχε διοχετεύσει 30 δισ. γουόν προς την οικογένεια Τσόι από το κρυφό πολιτικό ταμείο που είχε συγκροτήσει παράνομα όσο βρισκόταν στην εξουσία. Με βάση αυτή την εκτίμηση, είχε επιδικάσει στη Ρο το πολύ υψηλότερο ποσό των 1,38 τρισ. γουόν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση, κρίνοντας ότι χρήματα που είχαν αποκτηθεί παράνομα δεν μπορούσαν να υπολογιστούν ως μέρος της κοινής περιουσίας του ζευγαριού. Η υπόθεση επέστρεψε έτσι σε κατώτερο δικαστήριο, το οποίο περιόρισε την αποζημίωση στα 944 δισ. γουόν.

Παρότι το ποσό μειώθηκε αισθητά, παραμένει μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές διευθετήσεις διαζυγίου που έχουν καταγραφεί στη Νότια Κορέα.

Από την κλωστοϋφαντουργία στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

Η SK Group ιδρύθηκε το 1953 ως κλωστοϋφαντουργική εταιρεία, αλλά μέσα στις επόμενες δεκαετίες επεκτάθηκε σε πολλούς τομείς της νοτιοκορεατικής οικονομίας.

Ανήκει στα λεγόμενα «τσεμπόλ», τους μεγάλους οικογενειακούς ομίλους που διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στη μεταπολεμική ανάπτυξη της χώρας. Οι όμιλοι αυτοί διατηρούν δραστηριότητες σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους και συνήθως ελέγχονται από την οικογένεια των ιδρυτών τους.

Για τον μέσο Νοτιοκορεάτη, η SK είναι μέρος της καθημερινότητας. Εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της SK Telecom, αγοράζουν καύσιμα από πρατήρια του ομίλου ή χρησιμοποιούν προϊόντα εταιρειών που ανήκουν στο ίδιο επιχειρηματικό δίκτυο.

Η παγκόσμια σημασία του ομίλου αυξήθηκε ακόμη περισσότερο χάρη στη SK Hynix. Η εταιρεία βρέθηκε στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς κατασκευάζει προηγμένα τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται σε συστήματα της Nvidia και άλλων τεχνολογικών ομίλων.

Η απότομη άνοδος της αξίας της SK Hynix ενίσχυσε τόσο τη θέση της μητρικής εταιρείας όσο και το κύρος του Τσόι. Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιούνγκ, επαίνεσε δημόσια τον ίδιο και τον επικεφαλής της Samsung, Λι Τζε-γιόνγκ, κατά την παρουσίαση ενός μεγάλου επενδυτικού σχεδίου για την τεχνητή νοημοσύνη.

Τους χαρακτήρισε μάλιστα «ήρωες του κορεατικού λαού», αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στην προσπάθεια της χώρας να διατηρήσει ισχυρή θέση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για τους ημιαγωγούς και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η δικαστική απόφαση έρχεται έτσι σε μια περίοδο κατά την οποία η επιχειρηματική επιρροή του Τσόι βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της. Παράλληλα, όμως, επαναφέρει στο προσκήνιο μια προσωπική διαμάχη που επί χρόνια εξέθεσε δημόσια τις σχέσεις ανάμεσα στις ισχυρότερες επιχειρηματικές και πολιτικές οικογένειες της Νότιας Κορέας.

Με πληροφορίες από BBC