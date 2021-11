Το διαζύγιο «οφθαλμός αντί οφθαλμού» που οδήγησε στην μεγαλύτερη δημοπρασία που έχει γίνει ποτέ στον Sotheby's

Η Λίντα και ο Χάρι Μακλόου έζησαν μαζί για τουλάχιστον 50 χρόνια, κατά την διάρκεια των οποίων απέκτησαν έργα Τέχνης αμύθητης αξίας. Χρειάστηκαν, όμως, μόλις λίγες ώρες για να βγουν τα μισά περίπου από αυτά στο σφυρί και ο χρόνος να αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την επόμενη δημοπρασία.

Ο χωρισμός του ιδρυτή της Macklowe Properties Inc., μιας εταιρείας-κολοσσού στον τομέα του real estate και της πρώην συζύγου του Λίντα οδήγησε στην πιο πλούσια βραδιά πωλήσεων έργων τέχνης στην ιστορία του Sotheby's, τη Δευτέρα, σε μια δημοπρασία που διέταξε το δικαστήριο για να μοιραστούν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Το 2018, το δικαστήριο αποφάσισε να πουλήσουν την συλλογή έργων τέχνης και να μοιράσουν τα έσοδα εν μέσω τη διαδικασίας διαζυγίου τους.

Ξεπέρασε τα 670 εκατ. δολάρια η δημοπρασία των έργων Τέχνης των Macklowes -Και αφορά μόνο τα μισά της συλλογής

Η συλλογή έργων τέχνης, που συμπληρωνόταν επί δεκαετίες και περιλάμβανε έργα των Jackson Pollock, Mark Rothko και Cy Twombly, συγκέντρωσε 676,1 εκατομμύρια δολάρια, σε μια δημοπρασία που συμμετείχαν τουλάχιστον 300 φιλότεχνοι, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αγορά σήκωσε τα χέρια της απόψε, όχι μόνο για τα αριστουργήματα, αλλά για να τιμήσει την τέχνη της συλλογής στο υψηλότερο επίπεδό της», δήλωσε η Mari-Claudia Jimenez, πρόεδρος του Sotheby's.



Πηγή, από την άλλη, ανέφερε στο Page Six, ότι «το τρελό μέρος αυτής της πώλησης έργων τέχνης είναι ότι είναι μόνο το πρώτο μισό της συλλογής. Τα υπόλοιπα βγαίνουν προς πώληση τον Μάιο». Η συλλογή περιλαμβάνει 65 συνολικά έργα, πάνω από τα μισά πουλήθηκαν τη Δευτέρα και τα υπόλοιπα θα δημοπρατηθούν στη Νέα Υόρκη τον Μάιο του 2022.

Ανάμεσα στα 35 έργα τέχνης, αυτό με την μεγαλύτερη αξία ήταν το «No. 7» του Μαρκ Ρόθκο από το 1951 που πουλήθηκε για 82,5 εκατομμύρια δολάρια μετά από οκτάλεπτη μάχη προσφορών. Ήταν η δεύτερη υψηλότερη τιμή πώλησης για έργο του καλλιτέχνη αφηρημένης τέχνης και η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος πίνακας βγήκε σε δημοπρασία. Η ταυτότητα του αγοραστή του πίνακα δεν έγινε γνωστή, αλλά προκάλεσε πολλές τηλεφωνικές προσφορές από άτομα που εκπροσωπούσαν πελάτες από την Ασία, ανέφερε το Reuters.

Μεταξύ αυτών που ρίχτηκαν στη μάχη της δημοπρασίας ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη των βασιλικών οικογενειών του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας. Πηγή από τη δημοπρασία είπε στο Page Six: «Πολλά από τα σπουδαία έργα πήγαν σε ξένους αγοραστές και υπάρχει ένα μεγάλο παιχνίδι εικασίας για ποιος αγόρασε ποιο έργο τέχνης». Ορισμένοι αγοραστές, ωστόσο, δεν ήταν τόσο μυστικοί. Πηγές λένε ότι ο δισεκατομμυριούχος των hedge fund Ken Griffin αγόρασε το «Abstraktes Bild» του Gerhard Richter για 33 εκατομμύρια δολάρια μετά από έναν «πόλεμο» προσφορών.

Οι Macklowes παντρεύτηκαν το 1959 και υπέβαλαν αίτηση διαζυγίου το 2016. Η συλλογή τους είχε εκτιμηθεί ότι αγγίζει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια με το σύνολο της δημοπρασίας της Δευτέρας να ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες. «Είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος», είπε ο Χάρι Μάκλοου στο Artnet μετά τη δημοπρασία. Η πρώην σύζυγός του, Λίντα, ήταν επίσης παρούσα, αλλά δεν μίλησε στον Τύπο, σημειώνει το Artnet.

Η Μακλόου, συλλέκτρια και επιμελήτρια επί σειρά ετών, διορίστηκε επίτιμη διαχειρίστρια του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης το 2016 για την «αφιέρωσή» της στην τέχνη και την εκπαίδευση, είχε δηλώσει τότε το μουσείο, χαιρετίζοντας την τεράστια συλλογή τέχνης της.

Το 2019, ο Χάρι Μάκλοου παντρεύτηκε την Πατρίσια Λαντό και έγινε πρωτοσέλιδο όταν έστησε μεγάλες εικόνες του εαυτού του και της νέας του συζύγου στο πλάι ενός από τα κτίριά του στη Νέα Υόρκη.

Στο βιβλίο της «The Liar’s Ball: The Extraordinary Saga of How One Building Broke the World’s Toughest Tycoons», η δημοσιογράφος Vicky Ward, υποστηρίζει ότι η Λίντα ήθελε να κρατήσει τη συλλογή, μετά το διαζύγιο, ωστόσο, ο Χάρι την πίεσε να την μοιράσουν επειδή τον «τον ανάγκασε να πουλήσει το κτίριο της General Motors, το οποίο συμβόλιζε την κορυφή της καριέρας του. Αυτή η δημοπρασία είναι το απόλυτο οφθαλμός αντί οφθαλμού».

Με πληροφορίες NYPost & The Washington Post