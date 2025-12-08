Διάταγμα για την τεχνητή νοημοσύνη θα υπογράψει ο Τραμπ - Τι επιχειρεί να αλλάξει

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα υπογράψει αυτή την εβδομάδα ένα εκτελεστικό διάταγμα για τη διαδικασία έγκρισης της τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος είναι να μην υπάρχουν διαφορετικοί κανονισμοί ανά αμερικανική πολιτεία.

Η απόφαση του Τραμπ

«Πρέπει να υπάρχει μόνο Ένα Εγχειρίδιο Κανόνων αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ηγούμαστε στην Τεχνητή Νοημοσύνη... Θα εκδώσω αυτή την εβδομάδα ένα Εκτελεστικό Διάταγμα ΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. Δεν μπορείτε να περιμένετε από μια εταιρεία να λαμβάνει 50 Εγκρίσεις κάθε φορά που θέλει να κάνει κάτι», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το εκτελεστικό διάταγμα, αλλά το Reuters τόνισε τον περασμένο μήνα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα εκτελεστικό διάταγμα που θα επιδιώκει να προκαταλάβει πολιτειακούς νόμους για την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω αγωγών και παρακράτησης ομοσπονδιακής χρηματοδότησης.

Η εταιρεία δημιουργός του ChatGPT, η OpenAI, η Google της Alphabet, η Meta Platforms και η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Andreessen Horowitz ζήτησαν εθνικά πρότυπα Τεχνητής Νοημοσύνης αντί για ένα συνονθύλευμα νομοθεσιών 50 πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι οι νόμοι καταπνίγουν την καινοτομία.

Η κίνηση αυτή είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αντιδράσεις από πολιτείες, οι οποίες έχουν προειδοποιήσει για «καταστροφικές συνέπειες» αν η τεχνολογία παραμείνει ανεξέλεγκτη, χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο.