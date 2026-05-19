Το διάσημο Manneken Pis των Βρυξελλών φόρεσε αθλητικά για την Παγκόσμια Ημέρα Fair Play

Το διάσημο άγαλμα Manneken Pis στις Βρυξέλλες φόρεσε αθλητική στολή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Fair Play, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου.

Η συμβολική αυτή κίνηση εντάχθηκε στις δράσεις που οργανώθηκαν σε διάφορες χώρες για την προώθηση των αξιών της ευγενούς άμιλλας, του σεβασμού και της ακεραιότητας στον αθλητισμό.

Η Παγκόσμια Ημέρα Fair Play καθιερώθηκε επίσημα από τον ΟΗΕ το 2024, έπειτα από σχετικό ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης.

Πίσω από τον συντονισμό των εκδηλώσεων βρίσκεται η Διεθνής Επιτροπή Fair Play (CIFP), οργανισμός με έδρα το Παρίσι που ιδρύθηκε το 1963 από τον Γάλλο τενίστα Ζαν Μποροτρά.

«Δεν υπάρχει αθλητισμός χωρίς fair play, αθλητικό πνεύμα και ακεραιότητα», δήλωσε στο Euronews ο πρόεδρος της CIFP Σουνίλ Σαμπχαρβάλ.

Όπως ανέφερε, η ανάδειξη παραδειγμάτων fair play αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου ζητήματα ακεραιότητας απασχολούν όχι μόνο τον αθλητισμό αλλά και τους διεθνείς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.

Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο σήμερα

Η έννοια του fair play αποτελεί διαχρονικό στοιχείο του ολυμπιακού κινήματος, καθώς οι αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες ορκίζονται εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα ότι θα αγωνίζονται «με αληθινό πνεύμα αθλητισμού».

Το πρώτο βραβείο Fair Play απονεμήθηκε το 1964 στον Ιταλό αθλητή του μπόμπσλεϊ Εουτζένιο Μόντι, ο οποίος είχε βοηθήσει Βρετανούς αντιπάλους του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ίνσμπρουκ, δίνοντάς τους εξάρτημα από το δικό του έλκηθρο έπειτα από τεχνική βλάβη.

Οι Βρετανοί κατέκτησαν τελικά το χρυσό μετάλλιο, ενώ ο Μόντι πήρε το χάλκινο.

Η CIFP ανακοίνωσε επίσης την ένταξη δύο πρώην Ολυμπιονικών στο διοικητικό της συμβούλιο.

