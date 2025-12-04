Διαρροή συνομιλιών από τον Spiegel για την Ουκρανία: Μακρόν - «Οι ΗΠΑ μπορεί να την προδώσουν», «Παίζουν και με εμάς και με εσάς», λέει ο Μερτς

Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel δηλώνει, ότι έχει στη διάθεσή του ένα σημείωμα στην αγγλική, το οποίο συνοψίζει την κρίσιμη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για το Ουκρανικό και περιλαμβάνει – όπως υποστηρίζει – αυτολεξεί αποσπάσματα ορισμένων εκ των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με το περιοδικό, ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να είπε ότι «η τεταμένη αυτή στιγμή στις συνομιλίες» αποτελεί «μεγάλο κίνδυνο» για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να προσθέτει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος – που συμμετείχε επίσης στην κλήση – πρέπει να είναι «πολύ προσεκτικός».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι «υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία σε θέματα εδαφικής ακεραιότητας χωρίς σαφήνεια όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας», σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, το οποίο επικαλείται διαρρεύσαν σημείωμα από πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών.

«Παίζουν παιχνίδια και με εσάς και με εμάς», φέρεται να είπε ο Μερτς, κάτι που – σύμφωνα με το Spiegel – ήταν αναφορά στην αποστολή του Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Der Spiegel: «Δεν πρέπει να τους αφήσουμε μόνους με αυτούς τους τύπους», φέρεται να είπε ο Στουμπ

Το περιοδικό υποστηρίζει ότι και άλλοι ηγέτες εξέφρασαν ανησυχίες, με τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ να δηλώνει ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους».

Ακόμη και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε - ο οποίος δημόσια εκφράζεται με ιδιαίτερα θετικό τρόπο για τον Τραμπ - φέρεται να είπε ότι συμφωνεί με τον Στουμπ «πως πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντίμιρ».

Υπάρχει, ωστόσο, ένα ξεκάθαρο σημείο προσοχής, όπου εστιάζει ο διεθνής Τύπος. «Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να επαληθευτεί η αυθεντικότητα του εν λόγω εγγράφου, ενώ ο Guardian δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα», τόνισε ο Guardian στην αναπαραγωγή της είδησης από το περιοδικό.

Το Der Spiegel υποστηρίζει ότι μίλησε με «πολλούς» συμμετέχοντες στην κλήση, που επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποιήθηκε· δύο εξ αυτών φέρονται να ανέφεραν ότι τα αποσπάσματα έχουν «αποδοθεί με ακρίβεια».

Εκπρόσωπος του Ζελένσκι αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και το γραφείο του Μερτς, ενώ το Ελιζέ αμφισβήτησε τα λόγια που αποδίδονται στον Μακρόν.