Διαρροές φυσικού αερίου σε σπίτια στην Ευρώπη απελευθερώνουν καρκινογόνο βενζόλιο

Επικίνδυνα επίπεδα καρκινογόνου βενζολίου μπορούν να διαρρεύσουν από σωλήνες, κουζίνες και άλλες οικιακές συσκευές που λειτουργούν με φυσικό αέριο στην Ευρώπη, ακόμη και όταν αυτές είναι απενεργοποιημένες, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές, βασιζόμενοι σε «συντηρητικούς υπολογισμούς» (εκτιμήσεις με προσεκτικές, χαμηλές ή ασφαλείς παραδοχές), διευκρινίζουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, χώρες όπου καταγράφηκαν τα υψηλότερα επίπεδα, ενδέχεται να έχουν εκτεθεί σε συγκεντρώσεις βενζολίου πολύ πάνω από τα εθνικά και ευρωπαϊκά όρια ασφαλείας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η έκθεση μέσα στα σπίτια «είναι χειρότερη από το να ζει κανείς με καπνιστή», σύμφωνα με τους επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και το ερευνητικό ινστιτούτο PSE Healthy Energy.

Διαρροή βενζολίου σε σπίτια στην Ευρώπη: Δεν γίνονται αντιληπτές

Η έρευνα ανέλυσε αρχικά «μη καμένο αέριο» από εστίες κουζίνας σε σχεδόν 80 κατοικίες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Ιταλία. Σε πόλεις όπως το Λονδίνο και το Άμστερνταμ, τα επίπεδα βενζολίου βρέθηκαν κατά μέσο όρο 60 έως 70 φορές υψηλότερα σε σύγκριση με περιοχές της Βόρειας Αμερικής.

Στη συνέχεια, οι επιστήμονες μέτρησαν την ποιότητα του αέρα σε κάθε σπίτι, εντοπίζοντας διαρροές από σωληνώσεις και συνδέσεις ακόμη και όταν οι συσκευές ήταν κλειστές. Τέτοιες χαμηλού επιπέδου διαρροές καταγράφηκαν στο 40% των κουζινών, σε ποσότητες που δεν είναι αντιληπτές από τους ενοίκους.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έκθεση σε βενζόλιο μπορεί να φτάσει έως και εννέα φορές πάνω από το όριο ασφαλείας πριν οι περισσότεροι άνθρωποι αντιληφθούν τη διαρροή μέσω της χαρακτηριστικής οσμής που προστίθεται στο αέριο.

Γιατί το πρόβλημα είναι πιο έντονο στην Ευρώπη

Σε αντίθεση με τη Βόρεια Αμερική, το φυσικό αέριο που εξορύσσεται από τη Βόρεια Θάλασσα και τη Νορβηγία περιέχει φυσικά υψηλότερες συγκεντρώσεις βενζολίου.

«Μας εξέπληξε πόσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα σε σχέση με ό,τι έχουμε δει στη Βόρεια Αμερική», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης, Ταμάρα Σπαρκς.

Ο επικεφαλής του ερευνητικού έργου, Ντριου Μιχανοβιτς, σημείωσε ότι η γεωλογία φαίνεται να αποτελεί τον βασικό παράγοντα για αυτές τις διαφορές.

Ο Σεθ Σόνκοφ, διευθυντής του PSE Healthy Energy, χαρακτήρισε τα ευρήματα «εντυπωσιακά και ανησυχητικά», τονίζοντας ότι ακόμη και μικρές διαρροές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικούς κινδύνους για την υγεία, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Ανεξάρτητοι επιστήμονες συμφωνούν με τη σοβαρότητα των αποτελεσμάτων. Ο καθηγητής δημόσιας υγείας του Imperial College London, Φρανκ Κέλι, ανέφερε ότι η μελέτη δεν φαίνεται να υπερβάλλει.

«Τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς αποκαλύπτουν μια “κρυφή” πηγή έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες μέσα στα σπίτια», σημείωσε. «Το βενζόλιο δεν έχει ασφαλές επίπεδο και εντοπίστηκε σε όλα τα δείγματα που εξετάστηκαν».

Ευρώπη: Τι είναι το βενζόλιο

Το βενζόλιο είναι γνωστό καρκινογόνο και συνδέεται κυρίως με τη λευχαιμία. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη επιδημιολογικά δεδομένα που να αποδεικνύουν άμεσα τις επιπτώσεις από οικιακές διαρροές, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η χρόνια έκθεση, σε συνδυασμό με άλλους ρύπους από το μαγείρεμα με αέριο, μπορεί να είναι επιβαρυντική.

Εκπρόσωποι των εταιρειών διανομής φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα ευρήματα και εξετάζουν τα συμπεράσματα της μελέτης, υπογραμμίζοντας ότι εφαρμόζονται ήδη μέτρα για τον περιορισμό των διαρροών και τη διασφάλιση της ποιότητας του αερίου.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι όσο τα νοικοκυριά εξαρτώνται από φυσικό αέριο με υψηλά επίπεδα βενζολίου, το πρόβλημα δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως. Ωστόσο, προτείνουν την ενίσχυση των οσμητικών ουσιών στο αέριο ώστε να εντοπίζονται πιο εύκολα οι διαρροές, καθώς και τη σωστή αερισμό των χώρων, ιδίως των κουζινών.

Όπως καταλήγουν, «σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, ο αέρας μέσα στα σπίτια μπορεί να είναι πιο επιβαρυμένος από τον εξωτερικό».

Με πληροφορίες από Financial Times