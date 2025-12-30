Διάρρηξη σε τράπεζα στη Γερμανία: Στα 30 εκατ. ευρώ η λεία των διαρρηκτών

Θησαυροφυλάκιο υποκαταστήματος τράπεζας διέρρηξαν άγνωστοι στην πόλη Γκελζενκίρχεν της Γερμανίας, με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες απέσπασαν λεία που εκτιμάται περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίζεται «υψηλής οργάνωσης και επαγγελματισμού».

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση από υπόγειο πάρκινγκ, ανοίγοντας μεγάλη οπή στον τοίχο του θησαυροφυλακίου με βαρύ εξοπλισμό γεώτρησης. Μόλις βρέθηκαν εντός, παραβίασαν περισσότερες από 3.000 θυρίδες, αφαιρώντας μετρητά, κοσμήματα και χρυσό.

Γερμανία: Πώς αποκαλύφθηκε η διάρρηξη

Η διάρρηξη αποκαλύφθηκε όταν ενεργοποιήθηκε συναγερμός πυρκαγιάς τα ξημερώματα της Δευτέρας, ειδοποιώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι δράστες φέρεται να διέφυγαν από την ίδια διαδρομή.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν αρκετούς άνδρες με μεγάλες τσάντες στο κλιμακοστάσιο του πάρκινγκ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Από το υλικό καμερών ασφαλείας προκύπτει ότι μαύρο Audi RS6 αποχώρησε νωρίς το πρωί με καλυμμένες πινακίδες, οι οποίες είχαν δηλωθεί κλεμμένες στο Αννόβερο.

Την ίδια ώρα, δεκάδες πελάτες συγκεντρώθηκαν έξω από το κατάστημα ζητώντας ενημέρωση. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι πολλοί πληγέντες είναι τουρκικής καταγωγής και φύλασσαν χρυσό ή χρυσαφικά στις θυρίδες τους. Κάποιοι δήλωσαν απώλειες πολύ μεγαλύτερες από το ασφαλισμένο όριο.

Η αστυνομία ζητά από τους πελάτες να επικοινωνούν απευθείας με την τράπεζα αντί να καταθέτουν μεμονωμένες μηνύσεις, ώστε να συγκεντρώνονται οργανωμένα τα στοιχεία και οι δηλώσεις ζημιών που προωθούνται καθημερινά στους ερευνητές.

Οι αρχές μιλούν για επιχείρηση που απαιτούσε εσωτερική γνώση, σχολαστικό σχεδιασμό και ισχυρή υλικοτεχνική υποστήριξη. Οι έρευνες συνεχίζονται με ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και διασταύρωση στοιχείων για την ταυτοποίηση των δραστών.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle