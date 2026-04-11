Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος - Μικρά τα βήματα προόδου

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο πρώτος γύρος των τριμερών συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ιράν και Πακιστάν, ο οποίος διήρκεσε λίγο λιγότερο από δύο ώρες, διεκόπη λόγω δείπνου και θα επανεκκινήσουν στη συνέχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές ξεκίνησαν από «μαξιμαλιστικές» θέσεις, ωστόσο καταγράφεται κάποια πρόοδος σε κρίσιμα ζητήματα, όπως οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, καθώς και τα Στενά του Ορμούζ.

Αξιωματούχοι που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας αναφέρουν ότι στο Πακιστάν έχει δοθεί οδηγία να αποφεύγονται δημόσιες τοποθετήσεις, ώστε να μην φανεί ότι οι αρχές συνδέονται με το αποτέλεσμα των συνομιλιών. Η ιρανική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει εκπροσώπους σχεδόν από όλους τους βασικούς θεσμούς της χώρας, από το κοινοβούλιο και το υπουργείο Εξωτερικών μέχρι το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: «Δεν είναι μόνο θέμα εκεχειρίας»

Παρά τις ενδείξεις προόδου, οι διαφορές ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν παραμένουν μεγάλες, ενώ τα ζητήματα προς διαπραγμάτευση είναι πολλά και σύνθετα.

Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, οι συνομιλίες δεν περιορίζονται σε μια πιθανή εκεχειρία, αλλά αφορούν συνολικά τα 47 χρόνια έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Το βασικό ερώτημα είναι αν μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο μπορεί να γεφυρώσει ένα χάσμα που παραμένει άλυτο εδώ και δεκαετίες, κάτι που παρακολουθούν στενά και στην Τεχεράνη.

Διαπραγματεύσεις με Ιράν: Αναβάλλει ταξίδι στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός του Λιβάνου

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Nawaf Salam ανακοίνωσε ότι αναβάλλει το προγραμματισμένο ταξίδι του στις ΗΠΑ και στον ΟΗΕ, επικαλούμενος «την τρέχουσα εσωτερική κατάσταση» στη χώρα.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ αναμένονται συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Ο Λιβανέζος βουλευτής Hassan Fadlallah, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, απέρριψε το ενδεχόμενο απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς το «κατάφωρη παραβίαση του εθνικού συμφώνου, του Συντάγματος και των νόμων», ενώ προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα εντείνει τις εσωτερικές διαιρέσεις.

Παρά τη σκληρή ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι υπήρξε πρόθεση απεμπλοκής από τη σύγκρουση, σύμφωνα με τον Πακιστανό αναλυτή ασφάλειας Ejaz Haider.

«Εκεί δημιουργήθηκε ο χώρος για να προσπαθήσει το Πακιστάν να φέρει τις δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι», σημείωσε.

Όπως υπογράμμισε, το γεγονός ότι οι συνομιλίες είναι απευθείας δεν έχει μόνο συμβολική αξία, αλλά και ουσιαστική σημασία.

Με πληροφορίες από Al Jazeera