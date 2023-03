Διακοπές σαν αληθινός Τζέιμς Μποντ έναντι $74.000: Μία αληθινά κινηματογραφική εμπειρία

Η εταιρεία παραγωγής Eon, η οποία υπογράφει τις κινηματογραφικές ταινίες του Τζέιμς Μποντ, συνεργάζεται με τον οργανισμό πολυτελών ταξιδιών Black Tomato για να προσφέρουν μία αληθινά κινηματογραφική εμπειρία, βγαλμένη από τον κόσμο του Βρετανού πράκτορα.

Σε 60 άτομα δίνεται η ευκαιρία να κλείσουν πέντε διανυκτερεύσεις στο The Assignment, όπως ονομάζεται το ταξίδι, με εναρκτήρια τιμή τα 18.523 δολάρια ανά άτομο. Για περίπου 74.000 δολάρια οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται σε 12. Οι ταξιδιώτες θα επιβιβαστούν σε ένα πολυτελές τζετ που θα τους μεταφέρει σε διάφορες τοποθεσίες ανά την Ευρώπη, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, το Μονακό, η λίμνη Κόμο, η Βενετία και οι Αυστριακές Άλπεις. Περί το 30% των θέσεων έχει ήδη πωληθεί.

Το ταξίδι είναι το αποκορύφωμα μιας πολυετούς προσπάθειας σε στενή συνεργασία με την Eon, στην οποία συμμετείχαν όλοι: από ηθοποιούς, κασκαντέρ, παραγωγούς, συντονιστές τοποθεσιών και αρχειοθέτες του Μποντ, δήλωσε ο συνιδρυτής της Black Tomato, Τομ Μάρτσαντ.

Το Black Tomato έχει προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια, μέχρι και το τι τρώει ο Μποντ - μεταξύ άλλων χαβιάρι Beluga, και μπριζόλα Diane - και τι πίνει (μαρτίνι, αλλά και πολλή σαμπάνια Bollinger) ώστε να δημιουργήσει το κατάλληλο μενού. Δίδεται, επίσης, πρόσβαση σε τοποθεσίες γυρισμάτων αλλά θα θα υπάρχει αλληλεπίδραση με ηθοποιούς που συμμετείχαν στις ταινίες.

«Αυτό που κάνουμε είναι να φέρουμε την εγγύτητα στον 007 κατά τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει» σημείωσε ο Μάρτσαντ.

Τα πρώτα ταξίδια θα ξεκινήσουν από το Λονδίνο και μπορεί να περιλαμβάνουν μια καταδίωξη στον Τάμεση με το αυθεντικό Superhawk 34 από το The World is Not Enough. Οι επιβάτες μπορούν να επιβιβαστούν σε μία Jaguar με την υπεύθυνη των γυρισμάτων, Άλι Τζέιμς, η οποία θα υποδείξει τις τοποθεσίες τους και θα μοιραστεί το παρασκήνιο, ενώ η βόλτα θα ολοκληρωθεί με ένα μαρτίνι, όπως αρμόζει άλλωστε.

Με πληροφορίες από Bloomberg