Διάγγελμα Νετανιάχου: «Συνεχίζουμε με όλη μας την ισχύ, έχουμε σχέδιο» - Το μήνυμα στους Ιρανούς

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει το Ιράν με «όλη» την «ισχύ» του για να «εξαλείψει το καθεστώς» ακολουθώντας ένα «μεθοδικό σχέδιο», δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα συνεχίσουμε με όλη την ισχύ μας», δήλωσε ο Νετανιάχου σε σύντομη ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, κάνοντας τον απολογισμό της επίθεσης που εξαπέλυσε στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με τις ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Όσο για τη συνέχεια των επιχειρήσεων, έχουμε ένα μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να εξαλείψουμε το καθεστώς και να επιτρέψουμε την αλλαγή. Έχουμε πολλούς άλλους στόχους, στις λεπτομέρειες των οποίων δεν θα αναφερθώ εδώ», πρόσθεσε.

«Χάρη στους θαρραλέους πιλότους μας και στους Αμερικανούς πιλότους, έχουμε τον σχεδόν πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου πάνω από την Τεχεράνη», υποστήριξε επίσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «κατάλαβε το μέγεθος του κινδύνου για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο. Δράσαμε για να αντιμετωπίσουμε την απειλή και να επιτρέψουμε στον ιρανικό λαό να πάρει στα χέρια το πεπρωμένο του», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

«Από την πρώτη εβδομάδα, εξαλείψαμε τον δικτάτορα Χαμενεΐ. Καταστρέψαμε κυβερνητικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια όπλων και εκατοντάδες εκτοξευτήρες βαλλιστικών πυραύλων χάρη στους πιλότους μας και στους αμερικανούς πιλότους», υπενθύμισε.

Νετανιάχου για Ιράν: «Ο τολμών νικά»

«Προς τον ιρανικό λαό (...): η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, διότι δεν επιδιώκουμε να διχάσουμε το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσουμε από το ζυγό της τυραννίας και να ζήσουμε ειρηνικά μαζί του. Η απελευθέρωση αυτή εναπόκειται σ' εσάς, στον θαρραλέο ιρανικό λαό», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Δεν θα πειράξουμε όποιον καταθέσει τα όπλα. Όποιος αρνηθεί, θα υποστεί τις συνέπειες», προειδοποίησε, υποσχόμενος ότι στο μέλλον «οι λαοί του Ισραήλ και του Ιράν θα ξαναγίνουν φίλοι».

«Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν επιτέθηκε σε 12 γειτονικές χώρες. Τις υποστηρίζουμε. Πολυάριθμες είναι οι χώρες που στρέφονται πλέον προς εμάς για να συνεργαστούν», σχολίασε ο Νετανιάχου.

«Μεταμορφώσαμε τη Μέση Ανατολή, τροποποιήσαμε την ισορρροπία δυνάμεων. Το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη που αποτρέπει τους γείτονές μας και τους εχθρούς μας. Ο τολμών νικά», διαβεβαίωσε επίσης.