Διαδηλώσεις στο Ιράν: Αναφορές ότι οι νεκροί ξεπερνούν τις 12.000

Πληροφορίες που άρχισαν να διαρρέουν από το Ιράν την Τρίτη υποδηλώνουν ότι η καταστολή από τις αρχές, με στόχο τον τερματισμό των εκτεταμένων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ήταν πιθανότατα πολύ πιο αιματηρή απ’ ό,τι έχουν αναφέρει μέχρι τώρα ακτιβιστές εκτός της χώρας.

Με τις τηλεφωνικές γραμμές να αρχίζουν να αποκαθίστανται στη χώρα, δύο πηγές –η μία εκ των οποίων βρίσκεται εντός Ιράν– δήλωσαν στο CBS News ότι τουλάχιστον 12.000 άνθρωποι, και ενδεχομένως έως και 20.000, έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Yvette Cooper δήλωσε την Τρίτη στο βρετανικό Κοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πιστεύει πως «ενδέχεται να έχουν σκοτωθεί 2.000 άνθρωποι, ίσως και περισσότεροι. Ο φόβος μου είναι ότι ο αριθμός μπορεί να αποδειχθεί σημαντικά υψηλότερος».

Η πλήρης εικόνα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκαλυφθεί, καθώς το καθεστώς του Ιράν έχει διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις τηλεφωνικές υπηρεσίες στη χώρα εδώ και πέντε ημέρες. Παρότι η πλήρης διακοπή του ίντερνετ συνεχιζόταν για πέμπτη ημέρα, ορισμένοι Ιρανοί κατάφεραν την Τρίτη να πραγματοποιήσουν τηλεφωνικές κλήσεις προς το εξωτερικό, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατές οι εισερχόμενες κλήσεις προς το Ιράν.

Πηγή εντός της χώρας, που κατάφερε να επικοινωνήσει με το εξωτερικό, ανέφερε στο CBS News ότι ομάδες ακτιβιστών που προσπαθούν να καταγράψουν τον συνολικό αριθμό των νεκρών, βάσει στοιχείων από ιατρικούς φορείς σε όλη τη χώρα, εκτιμούν πως ο απολογισμός είναι τουλάχιστον 12.000 και ενδέχεται να φτάνει τις 20.000.

Η ίδια πηγή ανέφερε επίσης ότι δυνάμεις ασφαλείας επισκέπτονται ιδιωτικά νοσοκομεία σε όλη την Τεχεράνη, απειλώντας το προσωπικό να παραδώσει ονόματα και διευθύνσεις τραυματιών που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις.

Το CBS News δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον τόσο υψηλό αριθμό θυμάτων που υποδεικνύει η πηγή, ο οποίος είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν δώσει τις τελευταίες ημέρες άλλες οργανώσεις ακτιβιστών – αν και οι ίδιες έχουν τονίσει εξαρχής ότι οι καταγραφές τους πιθανότατα υποτιμούν την πραγματική έκταση των απωλειών.

Το αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Iran International ανέφερε την Τρίτη ότι οι πληροφορίες του συγκλίνουν στον αριθμό των περίπου 12.000 νεκρών. Παράλληλα, πηγή στην Ουάσινγκτον με επαφές στο Ιράν δήλωσε στο CBS News ότι αξιόπιστη πηγή του εκτίμησε τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ 10.000 και 12.000.

Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν δώσει επίσημα και τακτικά στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των νεκρών. Το Reuters μετέδωσε την Τρίτη, επικαλούμενο ανώνυμο Ιρανό αξιωματούχο, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, αποδίδοντας τη βία σε «τρομοκράτες» με ξένη επιρροή και υποστηρίζοντας ακόμη ότι υποκινητές είχαν πληρωθεί για να προκαλέσουν χάος.

Το CBS News επιβεβαίωσε ότι βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την Τρίτη δείχνει τις σορούς εκατοντάδων ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, στοιβαγμένες σε νεκροτομείο σε προάστιο της Τεχεράνης. Στο υλικό φαίνονται ιατροδικαστές να καταγράφουν φρικτά τραύματα στα σώματα, ενώ πλήθος κόσμου προσπαθεί να αναγνωρίσει τους νεκρούς.

