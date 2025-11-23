Διαβουλεύσεις για ειρήνη στην Ουκρανία: Πώς εξελίχθηκε η συζήτηση με τους Ευρωπαίους - Ακολουθεί με τους Αμερικανούς

Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις στη Γενεύη για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία και τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία που έχει μεταβεί στην Ελβετία για να συζητήσει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πραγματοποίησε μια συνάντηση με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, ανακοίνωσε σήμερα ο διαπραγματευτής του Κιέβου.

«Είχα την πρώτη συνάντηση με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των ηγετών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας (…). Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram Αντρίι Γερμάκ, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, που ηγείται της αποστολής.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γερμάκ ανέφερε: «Σε γενικές γραμμές, μια σειρά συναντήσεων υπό διάφορες μορφές έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία».

«Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε πολύ εποικοδομητικοί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε να τροφοδοτεί την ελπίδα για βελτιώσεις στο σχέδιο, τονίζοντας το βράδυ του Σαββάτου πως το σχέδιο των 28 σημείων δεν αποτελεί την τελική του πρόταση για ειρήνη στην Ουκρανία.

«Η Ουκρανία προσεγγίζει αυτή τη διαδικασία με σαφή κατανόηση των συμφερόντων της. Πρόκειται για νέο στάδιο στον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες και στοχεύει πρωτίστως στην εναρμόνιση με το όραμά μας για τα επόμενα βήματα», είχε αναφέρει νωρίτερα ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Ουκρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας, μέσω Facebook.

Διαβουλεύσεις για την Ουκρανία: Ποιοι συμμετέχουν

Χθες, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έφτασε στη Γενεύη για τις συνομιλίες μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, μια ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε χθες ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένονταν σήμερα.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν παρίσταται στις συνομιλίες της Γενεύης, όμως οι ΗΠΑ προτίθενται να έχουν συναντήσεις με Ρώσους πολύ σύντομα.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία έστειλε έναν αξιωματούχο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες σήμερα στη Γενεύη, σύμφωνα με διπλωτικές πηγές στο Reuters. Οι πηγές ανέφεραν πως πρόκειται για τον διπλωματικό σύμβουλο Φαμπρίτσιο Σάτζο.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε το Σάββατο διάταγμα για τη σύσταση αντιπροσωπείας για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα. Σύμφωνα με το διάταγμα, της αντιπροσωπείας θα ηγηθεί το δεξί χέρι του, ο προσωπάρχης του, Αντρίι Γερμάκ, και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον Ρουστέμ Ούμεροφ, τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου. Πρόκειται ουσιαστικά για στρατιωτική αντιπροσωπεία.

Την Παρασκευή, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε το αμερικανικό σχέδιο και διαβεβαίωσε ότι θα προσπαθήσει να προτείνει εναλλακτικές λύσεις στην Ουάσιγκτον.

Διαβουλεύσεις για την Ουκρανία: Οι ανησυχίες του Κιέβου και των Ευρωπαίων

Το σχέδιο αντιμετωπίζεται με ανησυχία στο Κίεβο, επειδή ενσωματώνει πολλά σημαντικά αιτήματα της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων εδαφικών παραχωρήσεων από την Ουκρανία και μείωσης του μεγέθους του στρατού της.

Τις ανησυχίες του Κιέβου επανέλαβαν σε κοινό ανακοινωθέν τους, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, την οποία μποϊκοτάρει ο Τραμπ, 11 δυτικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας. «Τα προσχέδια των προτάσεων αποτελούν βάση που θα απαιτήσει πρόσθετη εργασία», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει ευκαιρία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά είμαστε πολύ μακριά από καλή κοινή λύση», ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, από το Γιοχάνεσμπουργκ.

Ο Μερτς ανέφερε ακόμη πως κατέστησε σαφές στον Τραμπ ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη διάρκειας μακράς τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχαν το βράδυ της Παρασκευής.

«Εάν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανόν καταρρεύσει, θα υπάρξει αντίκτυπος συνολικά στην ευρωπαϊκή πολιτική κατάσταση, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε δεσμευτεί τόσο πολύ σε αυτό το θέμα», τόνισε ο Μερτς. «Κατέστησα σαφή αυτήν τη θέση σε εκείνον (τον Τραμπ)», σημείωσε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επέμεινε από πλευράς του ότι η ιδέα μιας ουκρανικής νίκης που θα επιτευχθεί μέσω «περισσότερων χρημάτων, περισσότερων όπλων ή περισσότερων αμερικανικών κυρώσεων» αποτελεί «φαντασίωση».

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Νταν Ντρίσκολ, στενός συνεργάτης του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ασχολείται με τη διαχείριση του ουκρανικού ζητήματος, ενημέρωσε τους πρέσβεις του ΝΑΤΟ σε συνάντηση στο Κίεβο την Παρασκευή το βράδυ, μετά από συζητήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο.

«Καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια, αλλά πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό», τους τόνισε.

«Ηταν μία εφιαλτική συνάντηση. Ηταν η ίδια παλιά ρητορική του ‘δεν έχεις χαρτιά να παίξεις’», είπε ένας συμμετέχων, αναφερόμενος στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ο Ζελένσκι δεν είχε χαρτιά να παίξει κατά τη διάρκεια έντονης συνάντησης στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο.

Ο Νταν Ντρίσκολ υπερασπίστηκε την προσέγγιση του Τραμπ, εξηγώντας ότι έκανε τη διαδικασία πιο διαχειρίσιμη. «Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη τώρα», σημείωσε.