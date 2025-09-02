Δεύτερος σεισμός στο Αφγανιστάν: Ψάχνουν για επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια

Δεύτερος σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ έπληξε σήμερα το ανατολικό Αφγανιστάν.

Ο νέος σεισμός σημειώθηκε δύο ημέρες μετά από έναν άλλο σεισμό που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε επαρχίες στη μεθόριο με το Πακιστάν και οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 1.400 ανθρώπων, σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται αυτήν τη φορά 34 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ, στην επαρχία Νανγκαρχάρ, σε βάθος 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τους Αμερικανούς σεισμολόγους.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής και ο Εχσανουλάχ Εχσάν, ο επικεφαλής της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών στης Κουνάρ, της επαρχίας που επλήγη πιο πολύ από τον σεισμό της Κυριακής, είπε πως τέτοιοι σεισμοί είναι συνηθισμένοι.

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Η ΕΕ στέλνει βοήθεια

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα παράσχει βοήθεια στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό και θα διαθέσει επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ για άμεση βοήθεια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Εύα Χρντσίροβα, δήλωσε ότι «η βοήθειά μας προς το Αφγανιστάν είναι ήδη καθ' οδόν. Αντιδράσαμε άμεσα στα δυσάρεστα νέα για τον σεισμό. Δύο πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ αναμένεται να φτάσουν στην Καμπούλ μέσα στην εβδομάδα, μεταφέροντας 130 τόνους απαραίτητων ειδών όπως σκηνές, φάρμακα, νερό, ρούχα και είδη υγιεινής».

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 1 εκατομμύριο ευρώ από το ταμείο έκτακτης ανάγκης για τις χώρες και τους συνεργάτες που μπορούν να παράσχουν βοήθεια επί τόπου. «Αυτό το πακέτο προστίθεται στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για στήριξη στο Αφγανιστάν», δήλωσε η ίδια.

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 1.400 οι νεκροί - Πολλοί οι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια

Υπενθυμίζεται πως ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν φαίνεται να ξεπερνά τους 1.400, την ίδια ώρα που οι ομάδες διασωστών, αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, όπως ανακοίνωσαν οι Ταλιμπάν την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News, η επιχείρηση των διασωστικών ομάδων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων και τραυματισμένων, επεκτείνεται και σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, ενημέρωσε τον αριθμό των νεκρών που ανήλθαν σε 1.411 και των τραυματιών σε περισσότερους από 3.124, προσθέτοντας σε ανάρτησή του στο Χ ότι περισσότερα από 5.400 σπίτια έχουν καταστραφεί.

«Πολλοί είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων σπιτιών και οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται», ανέφερε σε δική της ενημέρωση, η Αφγανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου στο Χ.

Ο οργανισμός είχε νωρίτερα ανεβάσει τον αριθμό των νεκρών σε περισσότερους από 1.100, αλλά ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, αφού από τον σεισμό προκλήθηκαν κατολισθήσεις που μπλόκαραν τους δρόμους, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των ομάδων στην ορεινή ανατολική περιοχή.

Οι υπηρεσίες παροχής βοήθειας του Αφγανιστάν προσεγγίζουν ορισμένα σημεία με τα πόδια ή και ελικόπτερα, τα οποία συνδράμουν στην αερομεταφορά των τραυματιών.

Το επίκεντρο του σεισμού, που είχε εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιόμετρα, εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Όμως οι περισσότεροι νεκροί, έχουν καταγραφεί στη γειτονική επαρχία Κουνάρ, όπως δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Καμπούλ ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μουτζάχιντ.