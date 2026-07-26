Δεξαμενόπλοιο εξερράγη στα Στενά του Ορμούζ – Ιρανικά μέσα αναφέρουν πρόσκρουση σε νάρκη

Δεξαμενόπλοιο εξερράγη στα Στενά του Ορμούζ, αφού φέρεται να προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη, μετέδωσε την Κυριακή το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο είχε παρεκκλίνει από τη διαδρομή που έχουν καθορίσει οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις για τη διέλευση των πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις ιρανικές αρχές. Δεν έχουν επίσης γίνει γνωστά το όνομα και η σημαία του δεξαμενόπλοιου, η έκταση των ζημιών ή αν υπάρχουν θύματα.

Το Al Jazeera, επικαλούμενο ιρανικά μέσα, μετέδωσε ότι το πλοίο κινήθηκε χωρίς τον απαιτούμενο συντονισμό με τις αρχές της χώρας. Η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι τα πλοία που περνούν από τα Στενά πρέπει να ακολουθούν τις καθορισμένες θαλάσσιες οδούς και να βρίσκονται σε επικοινωνία με τις ιρανικές αρχές.

Iranian media is reporting that an oil tanker has hit a naval mine and exploded in the Strait of Hormuz. State media say the ship deviated from a route designated by Iran.



Al Jazeera’s @ResulSerdarAtas reports. pic.twitter.com/Gbq4cgpZUp — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 26, 2026

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η κίνηση των εμπορικών πλοίων στην περιοχή είχε ήδη περιοριστεί τις προηγούμενες ημέρες, εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης και των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

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