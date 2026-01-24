«Δεν υπάρχουν πιγκουίνοι εδώ»: Το X σατιρίζει την AI εικόνα του Τραμπ στη Γροιλανδία

Μια απόπειρα του Λευκού Οίκου να «παίξει» με τα memes κατέληξε σε διαδικτυακό αυτογκόλ, όταν ανάρτηση με εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να περπατά στη Γροιλανδία παρέα με έναν πιγκουίνο προκάλεσε κύμα χλευασμού στα social media.

Η εικόνα ανέβηκε την Παρασκευή στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X, με τη λεζάντα «Embrace the penguin» («Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο»). Στο στιγμιότυπο, ένας πιγκουίνος κρατά αμερικανική σημαία, ενώ στο φόντο είναι καρφωμένη η σημαία της Γροιλανδίας. Λίγες ώρες αργότερα, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Πεντάγωνο, ανεβάζοντας παραλλαγή της εικόνας με το σύνθημα «Be a warrior, embrace the penguin» («Γίνε πολεμιστής, αγκάλιασε τον πιγκουίνο»).

Η επιλογή βασίστηκε στο viral meme του «Nihilist Penguin» («Μηδενιστικός Πιγκουίνος»), από ντοκιμαντέρ του Βέρνερ Χέρτσογκ, αλλά κάπου στη διαδρομή φαίνεται ότι χάθηκε η γεωγραφία.

Οι χρήστες του X έσπευσαν να υπενθυμίσουν ότι οι πιγκουίνοι ζουν στο νότιο ημισφαίριο και όχι στην Αρκτική. «Καλή προσπάθεια, αλλά δεν έχουμε πιγκουίνους εδώ», έγραψε χρήστης που δήλωσε κάτοικος Γροιλανδίας, σε σχόλιο που αναπαράχθηκε ευρέως.

Στην κριτική προστέθηκε και ο πρώην υπουργός Άμυνας του Καναδά, Τζέισον Κένι, ο οποίος συνέδεσε την εικόνα με πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ, όπου φάνηκε να συγχέει τη Γροιλανδία με την Ισλανδία. «Την ίδια εβδομάδα που μπέρδεψε Ισλανδία και Γροιλανδία, τώρα το επιτελείο του μπερδεύει και την Ανταρκτική», σχολίασε, καταλήγοντας ότι «οι πιγκουίνοι ζουν εκεί, όχι στη Γροιλανδία». Σε δεύτερη ανάρτηση έγραψε ότι «το ισχυρότερο κράτος στη Γη διοικείται σαν τσίρκο».

Ο Λευκός Οίκος απάντησε το Σάββατο με νέο post, επιλέγοντας ειρωνικό τόνο: «The penguin does not concern himself with the opinions of those who cannot comprehend» («Ο πιγκουίνος δεν ασχολείται με τις γνώμες όσων δεν μπορούν να τον κατανοήσουν»).

Το επεισόδιο ήρθε σε μια εβδομάδα όπου η Γροιλανδία βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των δηλώσεων του Τραμπ. Παρότι έκανε πίσω από προηγούμενες απειλές για στρατιωτική κατάληψη του αυτόνομου δανικού εδάφους, συνέχισε να μιλά για αμερικανικό ρόλο στην περιοχή, κάνοντας λόγο για «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» με το ΝΑΤΟ σε θέματα ασφάλειας και ορυκτών πόρων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social είπε ότι, μετά από «πολύ παραγωγική» συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώθηκε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία και, ευρύτερα, για την Αρκτική.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας, πάντως, επανέλαβε ότι το νησί δεν είναι προς πώληση, τονίζοντας πως οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και το διεθνές δίκαιο. Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε ότι οι όροι της συμφωνίας που συζητείται παραμένουν ασαφείς, προσθέτοντας ότι υπάρχει ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου, αλλά και «κόκκινες γραμμές» που δεν μπορούν να παραβιαστούν.

Με πληροφορίες από The Hill