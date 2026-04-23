«Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου»: Τα 3 εμπόδια στις διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι «δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα» για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχει «χρονική πίεση» για την παράταση της εκεχειρίας ή για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν.

Απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς ότι επηρεάζεται από τις ενδιάμεσες εκλογές, λέγοντας ότι δεν ισχύουν. «Κάποιοι λένε ότι θέλω να τελειώσει λόγω των ενδιάμεσων εκλογών, δεν είναι αλήθεια», σημείωσε.

«Είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν νέες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ακόμη και την Παρασκευή», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ανέφερε ότι μια πλήρης κατάπαυση του πυρός θα εξαρτηθεί από την άρση των θαλάσσιων αποκλεισμών και την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα είναι αδύνατο σε περίπτωση παραβιάσεων.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έχουν δώσει εντολή σε 31 πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε λιμάνι, από την έναρξη του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με το US Central Command.

Όπως αναφέρεται, τα περισσότερα από τα πλοία ήταν πετρελαιοφόρα και συμμορφώθηκαν με τις αμερικανικές εντολές.

Το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό σε ειρηνευτικές συνομιλίες μετά την παράταση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις εξελίξεις, οι προετοιμασίες για συνομιλίες στο Πακιστάν συνεχίζονται, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η συμμετοχή αντιπροσωπειών από τις ΗΠΑ ή το Ιράν.

Ο πρόεδρος του Ιράν, ανέφερε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή σε διάλογο, τονίζοντας όμως ότι οι «παραβιάσεις δεσμεύσεων, οι αποκλεισμοί και οι απειλές» αποτελούν βασικά εμπόδια για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Πρόσθεσε επίσης ότι «ο κόσμος βλέπει την ατελείωτη υποκριτική ρητορική».

Με πληροφορίες από BBC