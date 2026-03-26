«Δεν θυμάμαι τίποτα»: Θύμα του Έπσταϊν καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού μετά από χορήγηση ναρκωτικών

Γυναίκα που δηλώνει ότι της χορηγήθηκαν ναρκωτικά και έπεσε θύμα βιασμού από τον Τζέφρι Έπσταϊν μίλησε για πρώτη φορά δημόσια στο BBC Newsnight, αποκαλύπτοντας την τραυματική της εμπειρία.

Η γυναίκα, που θέλησε να παραμείνει ανώνυμη και αναφέρεται από το BBC ως Nicky, γνώρισε τον Τζέφρι Έπσταϊν όταν ήταν 19 ετών και εργαζόταν ως μοντέλο.

Σύμφωνα με την Nicky, η πρώτη συνάντηση έγινε στο ακίνητο του Τζέφρι Έπσταϊν στη Φλόριντα, όπου της ζήτησε να της κάνει μασάζ. Μετά από ένα ποτήρι νερό που της έδωσε, λέει ότι έχασε τις αισθήσεις της για πολλές ώρες και πιστεύει ότι εκείνη την περίοδο υπέστη βιασμό.

«Αφού του έκανα μασάζ, ένιωσα να χάνω κάθε επαφή με τον χρόνο. Δεν θυμάμαι τίποτα για τουλάχιστον 12 ώρες», δήλωσε χαρακτηριστικά η Nicky. Όπως και άλλα θύματα του Έπσταϊν, η εμπειρία της ξεκίνησε με μασάζ και προοδευτικά ο Έπσταϊν την πίεζε να προβούν σε σεξουαλικές πράξεις, παρά τους ισχυρισμούς της ότι ήταν στην περίοδο της.

«Έκανα διάφορες ψυχοθεραπείες για να προσπαθήσω να θυμηθώ, να πάρω μια εικόνα από ό,τι συνέβη, αλλά είναι εντελώς σκοτεινό, δεν έχω καμία ανάμνηση. Ωστόσο, μπορώ να κάνω κάποιες υποθέσεις που νομίζω ότι είναι πολύ ακριβείς», υποστήριξε.

Όπως εξήγησε, αργότερα εκείνη την ημέρα, όταν ξαναείδε τον Έπσταϊν, της ζήτησε να της κάνε μασάζ μία ακόμη φορά πριν φύγει.

«Προσπάθησε ξανά να μου κατεβάσει το τζιν, και του είπα 'όχι, όχι, είμαι στην περίοδο μου', και μου απάντησε: 'Δεν χρειάζεται να μου λες ψέματα», θυμάται.





Τζέφρι Έπσταϊν : Το θάρρος να μιλήσει και το αίτημα για δικαιοσύνη

H Nicky δηλώνει ότι ενθαρρύνθηκε να μιλήσει δημόσια βλέποντας άλλες επιζήσασες να μοιράζονται τις ιστορίες τους.

Τώρα ζητά από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα υπόλοιπα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν.

Παρά την έκδοση εκατομμυρίων εγγράφων, περίπου δύο εκατομμύρια φάκελοι δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί, προκαλώντας αγανάκτηση στην Nicky. Όπως σημειώνει, η ονομασία του νόμου Epstein Transparency Act συνεχίζει να εξυψώνει τον δράστη αντί να τιμά τους επιζώντες: «Γιατί δεν το ονομάζουν "Survivors Act" ή "Virginia Transparency Act;"» αναρωτιέται.

Η Nicky περιγράφει τη δυσκολία της να θεραπευτεί, καθώς η ανάμνηση της κακοποίησης επανέρχεται συνεχώς μέσω μέσων ενημέρωσης και κοινωνικών δικτύων.

«Μας χρησιμοποιούν σαν πιόνια για πολιτική συζήτηση, και είναι αποκρουστικό» δηλώνει, ενώ παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η δημοσιοποίηση των φακέλων με «σωστό, ειλικρινή και ηθικό τρόπο» είναι απαραίτητη για τη διαδικασία επούλωσης των επιζώντων.

Με πληροφορίες από BBC