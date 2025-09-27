«Δεν μπορούσα να της μιλήσω σαν γιος»: Η εξομολόγηση του ΜακΚόναχι για τη ρήξη με τη μητέρα του

Για σχεδόν οκτώ χρόνια, ο Μάθιου ΜακΚόναχι είχε απομακρυνθεί από τη μητέρα του, Μέρι Κάθλιν «Κέι» ΜακΚόναχι, επειδή εκείνη συνήθιζε να μοιράζεται με τον Τύπο προσωπικές του πληροφορίες και οικογενειακές ιστορίες. Ο ίδιος αποκάλυψε στο People ότι η σχέση τους πέρασε μεγάλη κρίση, αλλά σήμερα είναι πιο κοντά από ποτέ.

«Υπήρξε μια περίοδος που δεν μπορούσα να της μιλήσω σαν γιος στη μητέρα του. Ό,τι της έλεγα την Κυριακή, την Τρίτη το διάβαζα στις εφημερίδες. Δεν μπορούσε να κρατηθεί», είπε ο 55χρονος ηθοποιός. Η Κέι, με χιούμορ, χαρακτήρισε εκείνη την εποχή απλώς «ένα διάλειμμα».

Η ένταση έφτασε στο αποκορύφωμα όταν, όπως αποκάλυψε ο ΜακΚόναχι σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Red Table Talk, η μητέρα του άνοιξε τις πόρτες του παιδικού του σπιτιού σε δημοσιογράφους, αφήνοντάς τους να φωτογραφίσουν το δωμάτιό του και να μάθουν προσωπικές οικογενειακές ιστορίες. «Της είπα: μαμά, τα χαλαρά χείλη βυθίζουν καράβια. Υπάρχουν άνθρωποι που θα ήθελαν πολύ να μάθουν αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι δική τους δουλειά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, χρειάστηκαν περίπου οκτώ χρόνια για να αλλάξει η οπτική του. «Όταν ένιωσα πιο σταθερός με τον εαυτό μου και με τη φήμη μου, είπα: ξέρεις τι; Η μητέρα μου μπορεί να πει ό,τι θέλει. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό τώρα», είπε ο ΜακΚόναχι.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι φτάνει μαζί με τη σύζυγό του Καμίλα Άλβες, τη μητέρα του, Κέι ΜακΚόναχι, και τον γιο του, Λέβι ΜακΚόναχι, για την προβολή της ταινίας The Lost Bus στο πλαίσιο του 50ού ετήσιου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο / Φωτ: EPA, αρχείου

Η σχέση τους έχει πλέον αποκατασταθεί και μάλιστα τους έφερε ξανά μαζί μπροστά στην κάμερα. Στη νέα σειρά του Apple TV+ The Lost Bus, ο ΜακΚόναχι συμπρωταγωνιστεί τόσο με τη μητέρα του όσο και με τον 17χρονο γιο του, Λέβι. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου και αφηγείται την ιστορία ενός οδηγού σχολικού λεωφορείου που προσπαθεί να σώσει 22 μαθητές από μια πυρκαγιά. Για την Κέι, πρόκειται για την επιστροφή της στην υποκριτική μετά από περισσότερο από μια δεκαετία.

Παράλληλα, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε και για το πώς μεγαλώνει τα τρία παιδιά του μαζί με τη σύζυγό του, Καμίλα Άλβες, τονίζοντας ότι επιλέγουν μια πιο «ανοιχτή» γονεϊκή στάση. «Ακούμε περισσότερο και προσπαθούμε να καταλάβουμε», εξήγησε, υπογραμμίζοντας τη διαφορά με τον τρόπο που ο ίδιος μεγάλωσε.

