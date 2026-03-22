«Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε»: Νέα έκκληση της παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι για την αγνοούμενη μητέρα της

Νέα έκκληση προς τους πολίτες απευθύνουν η Αμερικανίδα παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι και τα αδέλφια της, ζητώντας πληροφορίες για τον εντοπισμό της 84χρονης μητέρας τους, Νάνσι Γκάθρι, επτά εβδομάδες μετά την εξαφάνισή της από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα.

Μέσω ανακοίνωσης που μεταδόθηκε από το τοπικό δίκτυο KVOA, η οικογένεια καλεί την τοπική κοινωνία να επανεξετάσει κάθε στοιχείο που ενδεχομένως έχει περάσει απαρατήρητο, τονίζοντας ότι ακόμη και μικρές λεπτομέρειες μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές.

Οι Αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων και το σενάριο της απαγωγής. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα, καταγράφει άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά να κινείται έξω από την κατοικία της ηλικιωμένης. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ύποπτος.

Η οικογένεια ζητά από οποιονδήποτε μπορεί να γνωρίζει κάτι να ελέγξει υλικό από κάμερες, προσωπικές σημειώσεις, μηνύματα ή συνομιλίες, που ίσως αποκτούν τώρα νέα σημασία σε σχέση με την υπόθεση.

Όπως αναφέρουν, η αγωνία τους παραμένει έντονη όσο δεν υπάρχουν εξελίξεις, με μοναδικό στόχο τον εντοπισμό της και την επιστροφή της στο σπίτι. «Μας λείπει η μητέρα μας και δεν μπορούμε να ησυχάσουμε μέχρι να γυρίσει», αναφέρει η οικογένεια, προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε να θρηνήσουμε — μόνο να περιμένουμε και να ελπίζουμε».

Από την ημέρα της εξαφάνισης, η Σαβάνα Γκάθρι και τα αδέλφια της έχουν δημοσιεύσει επανειλημμένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνοντας ακόμη και μήνυμα προς όποιον ενδεχομένως εμπλέκεται.

Για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της, η οικογένεια έχει προσφέρει αμοιβή 1 εκατ. δολαρίων, πέραν των 100.000 δολαρίων που έχει ανακοινώσει το FBI.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, που συντονίζει τις έρευνες σε συνεργασία με το FBI, έχει δηλώσει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η 84χρονη να αποτέλεσε συγκεκριμένο στόχο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία.

Με πληροφορίες από BBC