«Δεν ήταν μόνο το Ozempic!»: Η Κάθι Μπέιτς για την απώλεια 45 κιλών και την εντυπωσιακή εμφάνιση στα Emmy

Η ηθοποιός Κάθι Μπέιτς, στα 77 της χρόνια, περπάτησε το κόκκινο χαλί των 77ων βραβείων Emmy στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, φορώντας μια κομψή μαύρη τουαλέτα Vera Wang που τόνιζε τη σιλουέτα της. Με τολμηρό κόκκινο κραγιόν, εντυπωσιακά διαμάντια και τα γκρίζα μαλλιά της σε ανάλαφρο κότσο, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έδειχνε πιο ανανεωμένη από ποτέ.

Η εμφάνιση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Μπέιτς έχει χάσει σχεδόν 45 κιλά μέσα σε μια περίοδο έξι και πλέον ετών, χάρη σε ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και στη διατροφή της. Η ίδια έχει εξηγήσει ότι το μεγαλύτερο μέρος της απώλειας βάρους ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, ενώ μόλις τα τελευταία κιλά τα έχασε με τη βοήθεια του Ozempic, φαρμάκου που προορίζεται για τον διαβήτη τύπου 2 αλλά έχει γίνει τάση στο Χόλιγουντ ως μέθοδος αδυνατίσματος.

Σε συνέντευξή της στη Variety, που δημοσιεύθηκε λίγες μέρες πριν τα Emmy, απάντησε αιχμηρά σε όσους αποδίδουν την προσπάθειά της αποκλειστικά στο φάρμακο. «Λένε: “Ε, ήταν το Ozempic”. Να πάνε στο διάολο, δεν ήταν μόνο το Ozempic! Μου πήρε χρόνια για να τα καταφέρω», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο φόβος του διαβήτη ήταν το καμπανάκι που την ανάγκασε να αλλάξει ριζικά τη ζωή της.

Η ίδια περιέγραψε την προετοιμασία για τη βραδιά ως συγκινητική στιγμή: «Στις πρόβες με μια φίλη μου, κλαίγαμε γιατί ό,τι κι αν δοκίμαζα έδειχνε υπέροχο. Ήξερα ότι ένιωθα υπέροχα και ότι έδειχνα υπέροχα».

«Ε, λοιπόν, δεν ήταν μόνο το Ozempic!»

«Λένε “ήταν το Ozempic”. Ε, λοιπόν, στο διάολο, δεν ήταν μόνο το Ozempic!» είπε χαρακτηριστικά. «Μου πήρε χρόνια δουλειάς, χρόνια αλλαγών στη διατροφή και στον τρόπο ζωής. Η διάγνωση με διαβήτη με τρόμαξε και με έκανε να πάρω αποφάσεις. Όταν ήρθε το Ozempic, με βοήθησε να χάσω τα τελευταία 7-9 κιλά και να τα κρατήσω μακριά».

Η Μπέιτς έχει ήδη δύο Emmy και 15 συνολικά υποψηφιότητες. Φέτος διεκδίκησε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για τη συμμετοχή της στο «Matlock».

Η πρώτη της μεγάλη δοκιμασία ήρθε το 2003, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών. Τότε δεν είχε αποκαλύψει τίποτα δημοσίως. Υποβλήθηκε σε χειρουργείο και εννέα μήνες χημειοθεραπείας. Το 2012 διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και, λόγω οικογενειακού ιστορικού, προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή χωρίς ανακατασκευαστική επέμβαση.

Μετά τις θεραπείες, η Μπέιτς βρέθηκε αντιμέτωπη με το λεμφοίδημα, μια πάθηση που συνδέεται συχνά με την αφαίρεση λεμφαδένων. «Είναι ένα “σουβενίρ” που δεν το θες με τίποτα», είχε πει το 2018 στο περιοδικό People. «Ένιωσα ότι η ζωή μου τελείωσε, ότι δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ. Θύμωσα πολύ».

Η κατάσταση αυτή την οδήγησε να χάσει βάρος για να περιορίσει τα συμπτώματα. Μέχρι το 2019 είχε ήδη χάσει 27 κιλά, ενώ συνέχισε σταθερά και στα επόμενα χρόνια έφτασε συνολικά τα 45 κιλά. «Δεν νομίζω ότι έχω υπάρξει τόσο αδύνατη από τότε που ήμουν φοιτήτρια», είπε το 2024 στη Variety.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η αλλαγή ξεκίνησε το 2017, όταν διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 2. «Τρομοκρατήθηκα», εξήγησε. «Ο πατέρας μου υπέφερε πολύ, είχε χάσει το πόδι του. Μία αδελφή μου παλεύει επίσης σοβαρά με τον διαβήτη. Όταν άκουσα τη διάγνωση, κατάλαβα ότι έπρεπε να αλλάξω».

Κάθι Μπέιτς: Η αλλαγή στη διατροφή της

Οι αλλαγές στη διατροφή της ήταν καθοριστικές. «Έτρωγα απαίσια. Μπέργκερ, πίτσες, κόκα-κόλες», παραδέχτηκε. Με τον καιρό έμαθε να τρώει πιο υγιεινά και να βάζει όρια. Αργότερα, όπως διευκρίνισε, χρησιμοποίησε και το Ozempic χάνοντας τα τελευταία 7-9 κιλά. «Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν ήταν μόνο το Ozempic. Μου πήρε χρόνια δουλειάς και πειθαρχίας. Το φάρμακο με βοήθησε στο τέλος», είπε το 2025.

Φωτ: EPA, αρχείου

Η αλλαγή είχε άμεσο αντίκτυπο και στη δουλειά της. Η ίδια θυμάται ότι το 2011, στη σειρά Harry’s Law, δεν άντεχε ούτε να στέκεται όρθια. «Χρειαζόταν να κάθομαι κάθε λίγο. Ντρεπόμουν που είχα αφήσει τον εαυτό μου να φτάσει εκεί». Σήμερα όμως, όπως είπε, «μπορώ να κινηθώ, να αναπνέω, να παίζω χωρίς να πονάω. Νιώθω σαν να ξαναβρήκα τη χαρά της δουλειάς».

Η Μπέιτς συγκινήθηκε και σε πιο προσωπικές στιγμές. Στα βραβεία Emmy του 2024 κατάφερε για πρώτη φορά μετά από χρόνια να βρει φόρεμα του Giorgio Armani που της ταίριαζε. «Με τη φίλη μου κλαίγαμε από χαρά σε κάθε δοκιμή», είπε. «Στις φωτογραφίες του κόκκινου χαλιού έβλεπα έναν άλλο εαυτό. Ένιωθα χαλαρή, όμορφη και γεμάτη αυτοπεποίθηση».

Όσο για την άσκηση, δεν ακολουθεί περίπλοκα προγράμματα. «Το περπάτημα είναι η αγαπημένη μου γυμναστική. Έχω έναν διάδρομο στο σπίτι. Λένε ότι πρέπει να κάνω και βάρη, έχω εκείνα τα λαστιχάκια, αλλά ακόμη προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργούν», είπε γελώντας.

Σήμερα, στα 77 της, η Κάθι Μπέιτς δηλώνει ότι αισθάνεται υγιής και ευγνώμων. «Δεν είμαι πια η γυναίκα που ντρεπόταν να ανέβει στη σκηνή. Είμαι ζωντανή, δουλεύω και μπορώ να απολαμβάνω τις στιγμές».

Με πληροφορίες από People