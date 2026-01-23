«Δεν ήταν μια συνηθισμένη μέρα»: H μικρή γαλλική εταιρεία πίσω από τα γυαλιά του Μακρόν

Στο Νταβός, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα, αλλά μια εικόνα του Εμανουέλ Μακρόν κυριάρχησε στη δημόσια σφαίρα.

Η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου με γυαλιά-αεροπορίας έγινε το στιγμιότυπο που κυριάρχησε σε αστεϊσμούς και memes. Ορισμένοι αναρωτήθηκαν αν τραυματίστηκε σε κάποια προπόνηση ή στο μποξ, άλλοι αν απλώς ήθελε να κρύψει κάτι ή ακόμη και αν απέφευγε να κοιτάξει κατάματα τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο που οι σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ δοκιμάζονται.

Κάποιοι σχολιαστές είδαν στο αξεσουάρ και ένα υπονοούμενο. Ο ειδικός επικοινωνίας Φιλίπ Μορό Σεβρολέ, για παράδειγμα, θεώρησε ότι η επιλογή γαλλικής μάρκας δεν ήταν τυχαία, αλλά λειτουργούσε ως μικρό σύμβολο «εθνικής υπογραφής» σε μια στιγμή έντασης με την Ουάσιγκτον.

Η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο πεζή. Ο Μακρόν προσπαθούσε να καλύψει μια υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία, ένα σπασμένο αγγείο στο δεξί μάτι, την οποία ο ίδιος περιέγραψε ως απολύτως καλοήθη κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, δεν απέφυγε τα κλισέ. Σε εμφάνισή του μπροστά σε Γάλλους στρατιωτικούς την προηγούμενη εβδομάδα, βάφτισε το πρόβλημα «το μάτι της τίγρης», παραπέμποντας στο γνωστό τραγούδι των Survivor από το Rocky III.

Soazig de la Moissonnière/Présidence de la République

Η εταιρεία πίσω από τα γυαλιά του Μακρόν

Για τους τεχνίτες της Maison Henry Jullien, στο Ζυρά της ανατολικής Γαλλίας, το περιστατικό αποδείχθηκε διαφήμιση που δύσκολα αγοράζεται. Ο Στέφανο Φούλκιρ, επικεφαλής της iVision Tech που έχει στην ιδιοκτησία της την Henry Jullien, λέει ότι κατάλαβε τι συμβαίνει όταν άρχισαν να τον παίρνουν τηλέφωνο οπτικοί από τη Γαλλία για να του πουν πως ο πρόεδρος φοράει «τα δικά τους γυαλιά». Όταν η είδηση άρχισε να κυκλοφορεί, η ιστοσελίδα της εταιρείας δεν άντεξε την επισκεψιμότητα και «έπεσε» για μεγάλο μέρος της ημέρας.

Ο ίδιος περιέγραψε τη στιγμή ως ένα απρόσμενο σοκ, λέγοντας ότι ένιωσε τιμή που ο Μακρόν εμφανίστηκε με το συγκεκριμένο μοντέλο. Όπως εξήγησε, το προεδρικό γραφείο είχε επικοινωνήσει με την εταιρεία το 2024 για να αγοράσει ένα ζευγάρι Pacific S 01 Double Gold, αξίας 659 ευρώ, ως διπλωματικό δώρο στη σύνοδο G20 και ένα δεύτερο για τον ίδιο τον πρόεδρο.

Ιδιαίτερη λεπτομέρεια, σύμφωνα με τον Φούλκιρ, είναι ότι ο Μακρόν δεν θέλησε να τα δεχτεί ως δώρο. Επέμεινε να τα αγοράσει προσωπικά, δίνοντας μάλιστα προσοχή στο αν το προϊόν κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στη Γαλλία.

Φωτ: Henry Jullien

Η iVision απέκτησε την Henry Jullien, εταιρεία που ιδρύθηκε το 1921, το 2023. Στο εργοστάσιο του Λον-λε-Σονιέ, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία, μια ομάδα περίπου δέκα ανθρώπων παράγει γύρω στα χίλια ζευγάρια τον χρόνο από το μοντέλο που φόρεσε ο Μακρόν.

Τα γυαλιά συναρμολογούνται στο χέρι και βασίζονται σε τεχνική που η εταιρεία χαρακτηρίζει παλιά, με το χρυσό να «δένει» στο μέταλλο αντί να επιχρυσώνεται επιφανειακά, κάτι που τα κάνει πιο ανθεκτικά. Οι μπλε UV φακοί προέρχονται από την Dalloz, επίσης εταιρεία της περιοχής Ζυρά.

Ο Φούλκιρ υποστηρίζει ότι το προϊόν διατίθεται σε οπτικά καταστήματα σε πολλές χώρες, ακόμη και στην Ουκρανία, αλλά παραδέχεται ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη διανομέας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά την άποψή του δεν πρόκειται για «απλά γυαλιά», αλλά για είδος πολυτελείας με διάρκεια, περισσότερο σαν κόσμημα ή ρολόι.

Στη δημόσια συζήτηση μπήκε και η ιατρική οπτική. Ο γιατρός και τηλεοπτικός σχολιαστής Τζίμι Μοχάμεντ είπε στο RTL ότι κατά τη γνώμη του ο Μακρόν τα φόρεσε κυρίως για λόγους εικόνας, επισημαίνοντας πως τα γυαλιά προστατεύουν περισσότερο το προφίλ του παρά το ίδιο το μάτι.

Με πληροφορίες από Guardian