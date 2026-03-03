«Δεν ήταν χρήσιμος»: Τραμπ κατά Στάρμερ για άρνηση Βρετανίας να υποστηρίξει τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε ξανά τον Κιρ Στάρμερ για την άρνηση της Βρετανίας να συνδράμει στις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «η σχέση προφανώς δεν είναι όπως παλιά».

Ο Στάρμερ είχε εκφράσει την πιο έντονη μέχρι τώρα κριτική του για τη δράση του Τραμπ στο Ιράν, λέγοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πιστεύει στην «αλλαγή καθεστώτος από τον αέρα» και υπερασπίστηκε την απόφασή του να μην επιτρέψει τη χρήση βρετανικών βάσεων για τη διεξαγωγή των επιθέσεων.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεών του για αμυντικές ενέργειες με σκοπό την προστασία των συμμαχικών δυνάμεων και των χωρών του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής που έχουν πληγεί από μια σειρά αντιποίνων μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Αιχμές από Τραμπ για Στάρμερ

Μιλώντας στην εφημερίδα Sun, ο Τραμπ συνέκρινε αρνητικά τις ενέργειες του Στάρμερ με την υποστήριξη της Γαλλίας στις επιθέσεις και με την υποστήριξη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. «Δεν ήταν χρήσιμος. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έβλεπα αυτό. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έβλεπα αυτό από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αγαπάμε το Ηνωμένο Βασίλειο», είπε.

«Είναι ένας διαφορετικός κόσμος, στην πραγματικότητα. Είναι μια πολύ διαφορετική σχέση από αυτή που είχαμε με τη χώρα σας στο παρελθόν. Είναι πολύ λυπηρό να βλέπουμε ότι η σχέση δεν είναι προφανώς αυτή που ήταν».

Ο Στάρμερ έχει επαινεθεί στο παρελθόν για την ικανότητά του να διατηρεί μια σχέση με τον ασταθή πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά τη Δευτέρα στο Κοινοβούλιο, ο πρωθυπουργός εξέφρασε αμφιβολίες για τη δράση των ΗΠΑ στην Τεχεράνη και τη νομιμότητά της.

«Όλοι θυμόμαστε τα λάθη του Ιράκ και έχουμε μάθει τα μαθήματά μας. Οποιαδήποτε ενέργεια του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει πάντα να έχει νόμιμη βάση και ένα βιώσιμο, καλά μελετημένο σχέδιο», είπε. «Αυτή είναι η αρχή που εφάρμοσα στις αποφάσεις που πήρα το Σαββατοκύριακο».

Αντιδρώντας στα σχόλια του Τραμπ, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Ντάρεν Τζόουνς, επανέλαβε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετάσχει σε επιθετικές επιθέσεις.

«Θα έπρεπε να είχε βοηθήσει» είπε ο Τραμπ

Στην συνέντευξή του, ο Τραμπ ευχήθηκε στον Στάρμερ «καλή τύχη» και είπε ότι έχει «εξαιρετικές σχέσεις» με τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου. Είπε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν είναι μια τόσο αναγνωρίσιμη χώρα... Εννοώ, αν κοιτάξετε τι συνέβη την τελευταία περίοδο, είναι πολύ διαφορετικό».

Είπε ότι η συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου σε επιθετικές ενέργειες δεν θα είχε μεγάλη διαφορά για τους στόχους των ΗΠΑ.

«Δεν έχει σημασία, αλλά ο [Στάρμερ] θα έπρεπε να είχε βοηθήσει... θα έπρεπε. Εννοώ, η Γαλλία ήταν υπέροχη. Όλοι ήταν υπέροχοι. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ διαφορετικό από τους άλλους», είπε. «Είδατε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, τα υπέροχα πράγματα που είπε, τον Μαρκ Ρούτε, είναι υπέροχος. Όχι, όλοι ήταν σχεδόν υπέροχοι εκτός από... πιστεύουμε ότι ο Κιρ ήταν πολύ διαφορετικός».

Ο Τραμπ είπε ότι ο Στάρμερ έπρεπε επίσης να αλλάξει πορεία σχετικά με τη συμφωνία για τα νησιά Τσάγκος – την οποία οι ΗΠΑ είχαν υποστηρίξει προηγουμένως – καθώς και σχετικά με την εξερεύνηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Βόρεια Θάλασσα και τη μετανάστευση. «Σταματήστε να δέχεστε ανθρώπους από ξένες χώρες που σας μισούν», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Στάρμερ προσπαθούσε να κερδίσει τους μουσουλμάνους ψηφοφόρους, ο Τραμπ είπε ότι «θα μπορούσε» να είναι έτσι.

Με πληροφορίες από Guardian