«Δεν φοβάμαι την κυβέρνησή του»: Η απάντηση του Πάπα Λέοντα στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι θα συνεχίσει να τοποθετείται ανοιχτά κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης, απαντώντας στις πρόσφατες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο AFP, ο Πάπας ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί σε πολιτική αντιπαράθεση ή σε προσωπικό διάλογο με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Αλγέρι, στο πλαίσιο της 10ήμερης περιοδείας του στην Αφρική.

Ο Πάπας τόνισε ότι η αποστολή του είναι πνευματική και όχι πολιτική, υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι πολιτικός» και ότι δεν επιθυμεί να μετατραπεί ο λόγος του Ευαγγελίου σε εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης.





Η απάντηση του Πάπα Λέοντα στον Ντόναλντ Τραμπ

«Νομίζω ότι όσοι διαβάσουν θα μπορέσουν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα: δεν είμαι πολιτικός, δεν έχω καμία πρόθεση να μπω σε διάλογο μαζί του. Αντίθετα, ας αναζητούμε πάντα την ειρήνη και ας βάλουμε τέλος στους πολέμους. Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ. Μιλώ για το Ευαγγέλιο, δεν είμαι πολιτικός», φέρεται να ανέφερε αρχικά ο Ποντίφικας.

«Δεν πιστεύω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά με τον τρόπο που το κάνουν ορισμένοι. Θα συνεχίσω να μιλώ δυνατά ενάντια στον πόλεμο, να προσπαθώ να προωθώ την ειρήνη, τον πολυμερή διάλογο μεταξύ των κρατών, ώστε να βρίσκονται οι σωστές λύσεις στα προβλήματα», συνέχισε.

«Το μήνυμα της Εκκλησίας είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου: “μακάριοι οι ειρηνοποιοί”. Δεν βλέπω τον ρόλο μου ως πολιτικού και δεν θέλω να μπω σε διάλογο μαζί του. Πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν στον κόσμο», κατέληξε.



