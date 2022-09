«Δεν φεύγω»: Ο Τραμπ απειλούσε να μείνει στον Λευκό Οίκο παρά την ήττα από τον Μπάιντεν

Τις μέρες που ακολούθησαν την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ από τον Τζο Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει σε βοηθό του πως «δεν θα φύγω» από τον Λευκό Οίκο, όπως αναφέρει νέο βιβλίο σχετικά με την περίοδο της προεδρίας του και τα όσα, χαοτικά, ακολούθησαν.

«Δεν φεύγουμε» ορκίστηκε σε έναν άλλο υπάλληλο, σύμφωνα με το βιβλίο της δημοσιογράφου των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν, το οποίο τιτλοφορείται: "Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America".

«Πώς μπορείς να φύγεις όταν κέρδισες στις εκλογές;»

Το CNN αναφέρει πως στο βιβλίο της, το οποίο θα εκδοθεί τον Οκτώβριο, τονίζεται το πόσο επέμενε ο Τραμπ πως θα παραμείνει στην προεδρική οικία, παρά την ήττα.

«Γιατί να πρέπει να φύγω, εάν τις έκλεψαν από μένα (σ.σ. τις εκλογές)» φέρεται να είπε ο τέως πρόεδρος μιλώντας στην πρόεδρο της Ρεπουμπλικανικής Εθνικής Επιτροπής Ρόνα ΜακΝτάνιελ.

Κανένας εκ των προκάτοχων του Τραμπ δεν είχε απειλήσει να παραμείνει στον Λευκό Οίκο μετά το τέλος της θητείας του. Το μόνο καταγεγραμμένο συμβάν είναι η παραμονή της Μέρι Τοντ Λίνκολν για μερικές εβδομάδες, μετά τη δολοφονία του Αβραάμ Λίνκολν, σχολιάζει η συγγραφέας.

Οι δηλώσεις μετά την ήττα, μάλιστα, έρχονταν σε πλήρη αναντιστοιχία με τα όσα ανέφερε πριν από τις εκλογές όταν και τόνιζε πως θα αποχωρήσει εάν χάσει.

Παράλληλα, το βιβλίο της Χάμπερμαν σημειώνει πως ο Τραμπ ζητούσε, επίμονα, από τους πάντες γύρω του να βρουν τρόπους για να μην αποχωρήσει, παρά τη νίκη του Μπάιντεν. Μεταξύ των όσων συμβουλεύτηκε φέρεται να ήταν και ένας εργαζόμενος ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με το καθήκον να τού πηγαίνει αναψυκτικά όταν πατούσε το ειδικό κόκκινο κουμπί του στο Οβάλ Γραφείο.

Τελικώς αναγκάστηκε να τηρήσει τους τύπους και αποχώρησε την ημέρα της ορκωμοσίας του νέου προέδρου και δεν χρειάστηκε να απομακρυνθεί με τη βία - υπήρχαν σκέψεις και για αυτό το σενάριο.

Με πληροφορίες από Guardian