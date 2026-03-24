«Δεν είναι στο DNA μου ο συμβιβασμός» - Ο Jay-Z μιλάει για τη μήνυση ότι βίασε ανήλικη

Ο Jay-Z μίλησε ανοιχτά για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που τον αφορούσε, σε νέα του συνέντευξη στο GQ, αποκαλύπτοντας γιατί αρνήθηκε να προχωρήσει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στα τέλη του 2024, κατηγορούσε τον ίδιο και τον Sean «Diddy» Combs για βιασμό 13χρονης σε πάρτι το 2000. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ η υπόθεση αποσύρθηκε οικειοθελώς τον Φεβρουάριο του 2025.

«Ήταν δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ήμουν συντετριμμένος», δήλωσε ο Jay-Z, περιγράφοντας την περίοδο εκείνη ως μία από τις πιο έντονες της ζωής του. «Ήμουν θυμωμένος, ανεξέλεγκτα θυμωμένος. Δεν μπορείς να κατηγορείς κάποιον για κάτι τέτοιο χωρίς να είσαι απόλυτα σίγουρος».

Jay-Z: «Δεν είναι στο DNA μου ο συμβιβασμός»

Ο ράπερ εξήγησε ότι, παρά το γεγονός ότι ένας συμβιβασμός θα μπορούσε να είναι πιο γρήγορος και λιγότερο δαπανηρός, επέλεξε να «τραβήξει» διαφορετικό δρόμο: «Δεν μπορώ να δεχτώ συμβιβασμό, δεν είναι στο DNA μου. Πρώτα έπρεπε να το πω στη σύζυγό μου. Ξέρω το βάρος που θα είχε αυτό στην οικογένειά μου. Δεν μπορώ να το κάνω. Θα πέθαινα» είπε.

Όπως ανέφερε, είχε πλήρη επίγνωση των συνεπειών της απόφασής του, ενώ υποστήριξε ότι έλαβε άμεση στήριξη από τους συνεργάτες του.

Σύμφωνα με την αγωγή, η ανήλικη φέρεται να ναρκώθηκε και να κακοποιήθηκε σε πάρτι μετά τα MTV Music Awards του 2000.

Ο Jay-Z είχε χαρακτηρίσει εξαρχής τις κατηγορίες ως «απόπειρα εκβιασμού», ενώ ο δικηγόρος του, Άλεξ Σπίρο, είχε δηλώσει ότι πρόκειται για «αποδεδειγμένα ψευδείς ισχυρισμούς» που βασίζονται σε «αδύνατο χρονοδιάγραμμα».

Jay-Z: Τι είπε για το beef ανάμεσα σε Drake και Κέντρικ Λαμάρ

Στη συνέντευξη, ο Jay-Z σχολίασε και τη μουσική κόντρα ανάμεσα στους Κέντρικ Λαμάρ και Drake, εκφράζοντας ανησυχία για την τοξικότητα που συνοδεύει τέτοιες αντιπαραθέσεις.

«Μας αρέσει ο ανταγωνισμός, αλλά σήμερα συνοδεύεται από πολύ αρνητικά στοιχεία. Φτάνει πολύ μακριά, εμπλέκονται οικογένειες και παιδιά. Δεν μου αρέσει αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι η μουσική θα μπορούσε να λειτουργεί πιο δημιουργικά μέσω συνεργασιών παρά συγκρούσεων.

Ο καλλιτέχνης στάθηκε επίσης σε αυτό που χαρακτήρισε «δεξιά ατζέντα» κατά της hip-hop κουλτούρας.

«Υπάρχει ξεκάθαρη προσπάθεια να φιμωθούν φωνές της κοινότητάς μας», σημείωσε, τονίζοντας ότι η ίδια η κουλτούρα συχνά ενισχύει αυτή τη δυναμική λόγω της ανάγκης για αντιπαραθέσεις.

Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από το ντεμπούτο άλμπουμ του, Reasonable Doubt. Τον Ιούλιο, ο Jay-Z αναμένεται να δώσει δύο συναυλίες στο Yankee Stadium της Νέας Υόρκης, αφιερωμένες στο συγκεκριμένο άλμπουμ και στο The Blueprint του 2001.

Με πληροφορίες από Guardian