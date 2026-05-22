«Δεν είναι καλή στιγμή» - Ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως χάσει τον γάμο του γιου του λόγω Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως ίσως δεν πάει στον γάμο του γιου του Ντον του νεότερου, που προγραμματίζεται να γίνει το Σαββατοκύριακο, λόγω του πολέμου με το Ιράν.

«Θα ήθελα πολύ να πάω. Θα γίνει σε στενό κύκλο, θα προσπαθήσω να πάω», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Του είπα ‘δεν είναι καλή στιγμή για μένα. Έχω αυτό το πράγμα που το λένε Ιράν κι άλλα πράγματα’», συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ή Ντον ο νεότερος όπως τον λένε, θα παντρευτεί την Μπετίνα Άντερσον στις Μπαχάμες το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά ΜΜΕ. Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο του.

Σε αυτή την περίπτωση «όπως κι αν έχει χάνω. Αν πάω, θα πέσουν να με φάνε. Αν δεν πάω, θα πέσουν να με φάνε--τα fake news (σ.σ. τα μέσα ενημέρωσης των ‘ψευδών ειδήσεων’) φυσικά», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο ρεπουμπλικάνος είναι πατέρας πέντε παιδιών που απέκτησε έπειτα από τρεις γάμους. Είπε πάντως πως εύχεται στον μεγαλύτερο γιο του έναν «πολύ καλό» γάμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος, 48 ετών, διευθύνει μαζί με τον αδελφό του Έρικ Τραμπ την εταιρεία Trump Organization. Έχει επίσης διάφορες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Είναι υποστηρικτής της πολιτικής του πατέρα του και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική.