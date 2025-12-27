«Δεν έχουμε Ισλαμικό Κράτος εδώ», λένε κάτοικοι χωριού στη Νιγηρία που χτυπήθηκε από τις ΗΠΑ

Την επομένη των αμερικανικών πληγμάτων στη βορειοδυτική Νιγηρία, οι κάτοικοι του χωριού Τζάμπο, στην πολιτεία Σόκοτο, προσπαθούσαν να καταλάβουν πώς μια επιχείρηση που η Ουάσινγκτον παρουσίασε ως χτύπημα κατά του Ισλαμικού Κράτους κατέληξε να αφήσει συντρίμμια πυρομαχικών λίγα μέτρα από τη μοναδική μονάδα υγείας της κοινότητάς τους.

Ο Σουλεϊμάν Καγκαρά, κάτοικος της αγροτικής περιοχής στην περιφέρεια Ταμπουβάλ, είπε ότι γύρω στις 22.00 άκουσε ισχυρή έκρηξη και είδε φλόγες, καθώς ένα βλήμα πέρασε πάνω από το χωριό και στη συνέχεια συνετρίβη στο έδαφος, προκαλώντας πανικό. «Δεν κοιμηθήκαμε όλη τη νύχτα. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο», είπε. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν «ισχυρό και φονικό πλήγμα» κατά πυρήνων του Ισλαμικού Κράτους (IK), το οποίο, κατά τον ίδιο, στρέφεται «κυρίως» εναντίον χριστιανών στη Νιγηρία.

Η AFRICOM ανέφερε ότι η επιχείρηση «εξουδετέρωσε» πολλούς μαχητές του ΙΚ. Στο Τζάμπο, όμως, η εικόνα που περιγράφουν κάτοικοι και τοπικοί παράγοντες στο CNN δεν ταιριάζει με τη ρητορική περί στοχευμένης δράσης εναντίον χριστιανών ή με την ιδέα ότι το χωριό αποτελεί εστία τρομοκρατικής δραστηριότητας. Ο Καγκαρά υποστήριξε ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν θρησκευτικές εντάσεις και ότι οι χριστιανοί ζουν «σαν αδέλφια» με τη μουσουλμανική πλειονότητα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βουλευτής της περιοχής Μπασάρ Ισά Τζάμπο χαρακτήρισε το χωριό «ειρηνική κοινότητα», χωρίς γνωστό ιστορικό παρουσίας του ΙΚ, της οργάνωσης Λακουράουα ή άλλων ένοπλων ομάδων. Ανέφερε ότι το αντικείμενο έπεσε σε χωράφι, περίπου 500 μέτρα από το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Υγείας του χωριού. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά προκλήθηκε έντονη αναστάτωση.

Η κυβέρνηση της Νιγηρίας, μέσω του υπουργείου Πληροφοριών, ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν «στοχευμένα πλήγματα ακριβείας» εναντίον κρησφύγετων του ΙΚ στα δάση της περιοχής Τανγκάζα, επίσης στην πολιτεία Σόκοτο. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «συντρίμμια από χρησιμοποιημένα πυρομαχικά» κατέληξαν στο Τζάμπο, καθώς και σε δεύτερη περιοχή στην πολιτεία Κουάρα, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν απώλειες αμάχων.

Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια επανειλημμένων δηλώσεων του Τραμπ περί «σοβαρής απειλής» για τους χριστιανούς στη Νιγηρία. Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νιγηρίας Γιουσούφ Τούγκαρ δήλωσε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πριν από το χτύπημα και ότι ο πρόεδρος της χώρας, Μπόλα Τινούμπου, είχε δώσει το «πράσινο φως».

Την ίδια ώρα, ο Τούγκαρ τόνισε ότι η επιχείρηση δεν συνδέεται με θρησκευτική ατζέντα, αλλά με την προστασία αμάχων. Αναλυτές υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια στη Νιγηρία είναι ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα, όπου η θρησκεία είναι μόνο μία από τις πτυχές. Συγκρούσεις τροφοδοτούνται επίσης από τοπικές και εθνοτικές αντιπαλότητες, καθώς και από ανταγωνισμό για γη και νερό, ιδιαίτερα μεταξύ αγροτών και κτηνοτρόφων.

Ο Ννάμντι Ομπάσι, ανώτερος σύμβουλος της International Crisis Group, εκτίμησε ότι τα αμερικανικά πλήγματα μπορεί να αποδυναμώσουν ορισμένες ένοπλες ομάδες και να αποτελούν σημαντική κλιμάκωση σε μια εκστρατεία που δυσκολεύεται να σηκώσει ο νιγηριανός στρατός. Ωστόσο, σημείωσε ότι είναι απίθανο να ανακόψουν τη βία σε όλη τη χώρα, καθώς αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με βαθύτερα προβλήματα διακυβέρνησης.

