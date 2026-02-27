«Δεν έχετε το δικαίωμα» - Οι Radiohead ξέσπασαν κατά της ICE

Οι Radiohead εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταγγέλλοντας τη χρήση του τραγουδιού τους «Let Down» σε βίντεο υπέρ της ICE.

Μεταξύ άλλων, ζητούν από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ να «πάνε στο διάολο» για την, όπως λένε, αυθαίρετη και χωρίς άδεια χρήση του κομματιού.

Εκπρόσωπος του συγκροτήματος δήλωσε ότι «είναι αυτονόητο πως δεν υπήρξε καμία άδεια από την μπάντα» και μετέφερε την επίσημη τοποθέτησή τους:

«Απαιτούμε από τους ερασιτέχνες που διαχειρίζονται τον λογαριασμό της ICE στα social media να το κατεβάσουν. Δεν είναι αστείο. Αυτό το τραγούδι σημαίνει πολλά για εμάς και για άλλους ανθρώπους, και δεν έχετε το δικαίωμα να το οικειοποιείστε χωρίς αντίδραση.

Επίσης, να πάτε στο διάολο… Radiohead.»

Radiohead: Το επίμαχο βίντεο

Χορωδιακή εκδοχή του «Let Down» χρησιμοποιήθηκε ως μουσική υπόκρουση σε βίντεο που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς της U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), το οποίο περιλάμβανε μοντάζ θυμάτων βίας που η υπηρεσία αποδίδει σε «παράτυπους μετανάστες».

Το συνοδευτικό κείμενο ανέφερε: «Χιλιάδες αμερικανικές οικογένειες έχουν διαλυθεί εξαιτίας εγκληματικής βίας από αλλοδαπούς. Αμερικανοί πολίτες βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν από ανθρώπους που δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στη χώρα μας. Γι’ αυτούς παλεύουμε. Αυτός είναι ο λόγος μας.

Η αντίδραση των Radiohead έρχεται μετά από αντίστοιχες δημόσιες τοποθετήσεις ποπ καλλιτεχνών που είδαν τραγούδια τους να χρησιμοποιούνται σε βίντεο σχετικά με συλλήψεις μεταναστών.

Η Ολίβια Ροντρίγκο είχε γράψει τον Νοέμβριο προς την ICE: «Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τα τραγούδια μου για να προωθήσετε τη ρατσιστική, μισαλλόδοξη προπαγάνδα σας», όταν το DHS χρησιμοποίησε το «All American Bitch» σε σχετικό βίντεο.

Αντίστοιχα, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ χαρακτήρισε «κακό και αποκρουστικό» βίντεο που χρησιμοποίησε το τραγούδι της «Juno» για πλάνα συλλήψεων μεταναστών, ζητώντας να μην εμπλέκεται η ίδια ή η μουσική της σε τέτοιο περιεχόμενο.

Με πληροφορίες από Variety