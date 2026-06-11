«Δεν αντέχω τα Χριστούγεννα χωρίς να σε δω»: Στο σφυρί οι επιστολές της Νταϊάνα προς τον Τέρενς Σταμπ

Ιδιωτικές επιστολές της πριγκίπισσας Νταϊάνα προς τον Βρετανό ηθοποιό Τέρενς Σταμπ βγαίνουν σε δημοπρασία στο Λονδίνο, αποκαλύπτοντας μια σχέση που συνδύαζε χιούμορ, εμπιστοσύνη και συζητήσεις για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Οι επιστολές, που γράφτηκαν μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 1991, περιλαμβάνονται στη δημοπρασία της προσωπικής περιουσίας του Σταμπ από τον οίκο Bonhams.

Σε μία από τις επιστολές, γραμμένη τον Σεπτέμβριο του 1991, η Νταϊάνα ευχαριστεί τον ηθοποιό για ένα γεύμα που είχαν μαζί.

«Η σαμπάνια ήταν εξαιρετική και υποψιάζομαι ότι δεν έχουν απομείνει πολλά τέτοια μπουκάλια», γράφει χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας μια πιο χαλαρή και αυθόρμητη πλευρά της προσωπικότητάς της.

Το χιούμορ εμφανίζεται και σε άλλες κάρτες που περιλαμβάνονται στη συλλογή. Σε μία από αυτές, η πριγκίπισσα προσκαλεί τον Σταμπ σε γεύμα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, γράφοντας ότι δεν μπορεί να αντέξει την εορταστική περίοδο χωρίς να τον συναντήσει.

Πίσω όμως από τα αστεία και τα πειράγματα διακρίνεται και μια πιο προσωπική πλευρά της αλληλογραφίας.

Σε επιστολή της τον Οκτώβριο του 1991, η Νταϊάνα ευχαριστεί τον Σταμπ για τη στήριξη και την κατανόηση που της προσέφερε.

«Είσαι τόσο καλός μαζί μου και με έχεις συγκινήσει βαθιά με την κατανόησή σου για τη δουλειά και τον ρόλο μου, καθώς και για όλα όσα τον συνοδεύουν», αναφέρει.

Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα και η αναφορά στο Prozac

Στην ίδια επιστολή κάνει και μια αναφορά στο Prozac, το γνωστό αντικαταθλιπτικό φάρμακο, γράφοντας: «Τρεις ζητωκραυγές για το Prozac — όχι την αμερικανική εκδοχή του, να προσθέσω»»

Οι επιστολές πωλούνται ξεχωριστά και αναμένεται να συγκεντρώσουν από 500 έως 2.000 λίρες η καθεμία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου Bonhams.

Αποτελούν μέρος της ευρύτερης δημοπρασίας της περιουσίας του Τέρενς Σταμπ, ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους Βρετανούς ηθοποιούς της γενιάς του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2025.

Ο Σταμπ καθιερώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του μέσα από ταινίες όπως ο «Συλλέκτης» του Γουίλιαμ Γουάιλερ και το «Θεώρημα» του Πιερ Πάολο Παζολίνι, δύο έργα που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Στο ευρύτερο κοινό έγινε αργότερα γνωστός για τον ρόλο του στρατηγού Ζοντ στις ταινίες «Superman» και «Superman II». Ανάμεσα στα αντικείμενα που βγαίνουν επίσης στο σφυρί περιλαμβάνονται αντίτυπα των σεναρίων των δύο ταινιών με τα αρχικά του ηθοποιού στο εξώφυλλο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που προσωπική αλληλογραφία της Νταϊάνα καταλήγει σε δημοπρασία.

Τα τελευταία χρόνια έχουν πωληθεί αρκετές επιστολές της προς φίλους και συνεργάτες της, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής της μετά τον χωρισμό της από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο και κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Το 2023, μια συλλογή 32 επιστολών προς τους στενούς φίλους της Σούζι και Τάρεκ Κασέμ πωλήθηκε έναντι περισσότερων από 145.000 λιρών, ενώ έναν χρόνο αργότερα δημοπρατήθηκαν και επιστολές που είχε στείλει στην πρώην οικονόμο της, Βάιολετ Κόλισον.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της, το ενδιαφέρον για προσωπικά αντικείμενα και επιστολές της πριγκίπισσας παραμένει αμείωτο, με κάθε νέα δημοπρασία να προσελκύει συλλέκτες αλλά και ανθρώπους που εξακολουθούν να γοητεύονται από τη ζωή και την κληρονομιά της.

Με πληροφορίες από CNN

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