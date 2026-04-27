«Δεν ανησύχησα» - Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τα λεπτά των πυροβολισμών στο Washington Hilton

Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε στο CBS τα λεπτά στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ στο ξενοδοχείο Washington Hilton το βράδυ του Σαββάτου, αν και δεν εισέβαλε στην αίθουσα δεξιώσεων, όπου βρισκόταν ο Τραμπ εκείνη τη στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τη στιγμή των πυροβολισμών σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «60 Minutes», σημειώνοντας ότι δεν ανησύχησε ιδιαίτερα.

«Δεν ανησύχησα», απάντησε έπειτα από σχετική ερώτηση. «Καταλαβαίνω τη ζωή. Ζούμε σε έναν τρελό κόσμο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στα γεγονότα της επίθεσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι «η περιέργειά του» πιθανώς καθυστέρησε τις προσπάθειες της Μυστικής Υπηρεσίας να τον μεταφέρει γρήγορα σε ασφαλές μέρος.

«Ήθελα να δω τι συνέβαινε. Δεν τους διευκόλυνα και πολύ. Ήθελα να δω τι γινόταν. Και εκείνη τη στιγμή αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι ίσως ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα, ένα διαφορετικό είδος προβλήματος, ένα κακό – και διαφορετικό από τον κανονικό θόρυβο μιας αίθουσας δεξιώσεων», περιέγραψε πιο συγκεκριμένα και πρόσθεσε: «Ήμουν περιτριγυρισμένος από υπέροχους ανθρώπους. Και πιθανώς τους έκανα να κινηθούν λίγο πιο αργά. Είπα: “Περιμένετε ένα λεπτό, περιμένετε ένα λεπτό”».

Οι αξιωματικοί της Μυστικής Υπηρεσίας, ωστόσο, ζητούσαν επανειλημμένα από τον πρόεδρο και στη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, να πέσουν στο έδαφος, συνέχισε ο Τραμπ.

«Άρχισα να περπατάω», είπε ο Τραμπ. «Και μου είπαν: “Παρακαλώ, πέστε κάτω, παρακαλώ, πέστε στο πάτωμα.” Έτσι έπεσα κάτω και εγώ και η πρώτη κυρία έπεσε επίσης».

Η αντίδραση του Τραμπ όταν διαβάστηκε αποσπάσμα από το μανιφέστο του ενόπλου

Η συνέντευξη στο «60 Minutes» πήρε άλλη τροπή όταν η παρουσιάστρια διάβασε στον «αέρα» απόσπασμα από το μανιφέστο που φαινόταν να αναφέρεται στον Τραμπ ως «βιαστή» και «παιδεραστή».

«Περίμενα να το διαβάσεις αυτό, γιατί ήξερα ότι θα το έκανες, αφού είστε απαίσιοι άνθρωποι», της είπε ο Τραμπ. «Ναι, το έγραψε αυτό, δεν είμαι βιαστής… Διάβασα το μανιφέστο. Ξέρετε, είναι άρρωστος άνθρωπος. Δεν θα έπρεπε να το διαβάζετε αυτό στο 60 Minutes, είστε ντροπιαστικοί, αλλά συνεχίστε, ας τελειώσουμε τη συνέντευξη». Ο Τραμπ συνέχισε να ασκεί έντονη κριτική στην Ο'Ντόνελ καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης. Παρά τα σχόλια του Τραμπ προς τον Τύπο, τον οποίο χαρακτήρισε «επιεική απέναντι στο έγκλημα», προέτρεψε την Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου να επαναπρογραμματίσει την εκδήλωση εντός των επόμενων 30 ημερών.

«Δεν θέλω να το δω να ακυρώνεται. Νομίζω ότι είναι πραγματικά κακό για έναν τρελό να μπορεί να ακυρώσει κάτι τέτοιο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Δεν είναι ότι θέλω να πάω. Είμαι πολύ απασχολημένος. Δεν το χρειάζομαι αυτό».

Πυροβολισμοί στο Washington Hilton: Τι μετέφεραν οι αρχές για τον δράστη

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη, που άνοιξε πυρ έξω από το ξενοδοχείο Washington Hilton.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ταυτοποίησαν τον ένοπλο ως τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν από την Καλιφόρνια.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ήταν πελάτης του ξενοδοχείου όπου γινόταν η εκδήλωση και ότι το δωμάτιό του έχει ήδη αποκλειστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι το κίνητρό του, μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, αποκάλυψε παράλληλα πως ο δράστης της επίθεσης ήταν βαριά οπλισμένος, έχοντας μαζί του κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και μαχαίρια, και προσπάθησε να περάσει με τη βία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών με τις αρχές.

Τέλος, ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, επαίνεσε τους πράκτορες για την άμεση και αποτελεσματική αντίδρασή τους, τονίζοντας ότι η γρήγορη σύλληψη του υπόπτου δείχνει την υψηλή εκπαίδευση και ετοιμότητα της υπηρεσίας.



Με πληροφορίες από The Guardian, BBC