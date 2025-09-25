Delta: Τοξικοί καπνοί σε Airbus – Αντικαθίστανται 300 κινητήρες

Η Delta AirLines έχει ξεκινήσει μια από τις πιο εκτεταμένες και σημαντικές αναβαθμίσεις στη σύγχρονη αεροπορία, αντικαθιστώντας τις μονάδες βοηθητικής ισχύος (APU) σε περισσότερα από 300 αεροσκάφη Airbus της οικογένειας A320. Αυτό γίνεται σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα περιστατικά όπου τοξικά αέρια διεισδύουν στο σύστημα παροχής αέρα της καμπίνας, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των επιβατών και του πληρώματος.

Η APU λειτουργεί ουσιαστικά ως τρίτος κινητήρας στο πίσω μέρος του αεροσκάφους και χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή αέρα όταν οι κύριοι κινητήρες δεν λειτουργούν, όπως κατά την τροχοδρόμηση ή κατά την παραμονή στο έδαφος. Ωστόσο, διαρροές λαδιού ή ελαττωματικά τμήματα μπορούν να προκαλέσουν εξάτμιση επικίνδυνων χημικών ουσιών, οι οποίες εισέρχονται στο σύστημα bleed air και στη συνέχεια στην καμπίνα. Τα περιστατικά αυτά, γνωστά ως fume events, έχουν οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως πονοκεφάλους, ζάλη, αναπνευστικά προβλήματα, ακόμη και νευρολογικές βλάβες για το πλήρωμα.

Η Delta βρίσκεται περίπου στο 90% της διαδικασίας αντικατάστασης των APUs. Τα αεροσκάφη Airbus A320 αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του στόλου της, με συνολικά 310 μονάδες, εκ των οποίων οι 76 είναι η νεότερη γενιά. Η εταιρεία έχει επιλέξει να αναβαθμίσει τις μονάδες βοηθητικής ισχύος για να μειώσει τους κινδύνους από διαρροές, αλλά οι ειδικοί τονίζουν ότι η αναβάθμιση δεν λύνει το πρόβλημα εντελώς, καθώς το σύστημα μπορεί να επηρεαστεί και από διαρροές στους κύριους κινητήρες.

Η Airbus έχει αναγνωρίσει εδώ και χρόνια ότι η APU και η σύνδεσή της με το A320 είναι η κύρια αιτία εμφάνισης τοξικών αερίων στην καμπίνα. Τα τελευταία χρόνια, οι fume events έχουν αυξηθεί σημαντικά, προκαλώντας εκτροπές πτήσεων, ανάγκη χρήσης οξυγόνου από τους πιλότους και περιστατικά ναυτίας στους επιβάτες. Εσωτερικά έγγραφα δείχνουν ότι η εταιρεία ήταν ενήμερη για τα προβλήματα αυτά από τη δεκαετία του 2000 και γνώριζε τις αδυναμίες στις σφραγίδες του φορτιστή λαδιού στις APUs.

Η Delta αντιμετωπίζει το ζήτημα με σοβαρότητα, θεωρώντας κάθε περιστατικό ως μείζον ζήτημα ασφαλείας. Παράλληλα, η Airbus και οι κατασκευαστές APUs όπως η Honeywell και η Pratt & Whitney εργάζονται για βελτιώσεις και αναβαθμίσεις ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νέων fume events. Παρά ταύτα, το πρόβλημα είναι πολύπλοκο και σχετίζεται με τη φυσική φθορά των συστημάτων, τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης των αεροσκαφών, καθώς και με τον συνδυασμό πολλών παραγόντων όπως οι καιρικές συνθήκες και η χρήση του αεροσκάφους.

Οι εσωτερικές αναλύσεις της Airbus δείχνουν ότι περίπου το 12% των περιστατικών σχετίζεται με διαρροές εσωτερικά στην APU, ενώ η πλειοψηφία προέρχεται από εισροές λαδιού μέσω εισαγωγών αέρα στο κάτω μέρος του αεροσκάφους. Η εταιρεία έχει εφαρμόσει διορθωτικές λύσεις, όπως αλλαγές στο σχεδιασμό και στις σφραγίδες, αλλά η πιο δραστική μέθοδος, που μετακινεί την εισαγωγή αέρα στην κορυφή του αεροσκάφους, αφορά μόνο νέα αεροσκάφη.

Συνολικά, η Delta και η Airbus εργάζονται συντονισμένα για την ασφάλεια των επιβατών και την πρόληψη των περιστατικών με τοξικά αέρια, καταδεικνύοντας ότι ακόμη και τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη αντιμετωπίζουν σοβαρές τεχνικές προκλήσεις που απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και επενδύσεις στην τεχνολογία και συντήρηση.

Με πληροφοριές από Wall Street Journal