Δεκαπεντάχρονος πιλότος επιχειρεί να γίνει ο νεότερος που θα κάνει τον γύρο του κόσμου

Ο Μπάιρον Γουόλερ δεν έχει κλείσει ακόμη τα 16, δεν μπορεί να παραγγείλει μπίρα ούτε να οδηγήσει αυτοκίνητο. Την Τετάρτη όμως προσγείωσε το μικρό του αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Μπράιτον, στο πλαίσιο της αποστολής που ελπίζει να τον αναδείξει στον νεότερο υποστηριζόμενο πιλότο που θα διασχίσει τον κόσμο.

Η περιπέτεια ξεκίνησε πριν από τέσσερις εβδομάδες στην πατρίδα του, το Μπρισμπέιν της Αυστραλίας, και τον έχει ήδη οδηγήσει πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό, στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη. Από εδώ θα συνεχίσει την πορεία του γύρω από τον υπόλοιπο πλανήτη, μέχρι να επιστρέψει σπίτι. Καθώς οι διεθνείς κανονισμοί δεν επιτρέπουν σε ανηλίκους να πετάξουν μόνοι τους σε τέτοια αποστολή, τον συνοδεύει ένας εκπαιδευτής. Ο Μπάιρον όμως είναι εκείνος που πιλοτάρει το μικρό, μονοκινητήριο Sling TSi.

Οι πτήσεις διαρκούν πολλές ώρες, με τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής να κρατάει δέκα ώρες, από τη Σιγκαπούρη στη Σρι Λάνκα. Ο ίδιος περιγράφει ότι περνούν τον χρόνο μιλώντας ή ακούγοντας μουσική. «Συνήθως βάζω το Top Gun στην αρχή, και μετά κάτι άλλο. Στην απογείωση και την προσγείωση θέλω ησυχία για να ακούω τον πύργο ελέγχου», είπε γελώντας.

Η ζωή του δεν ήταν ποτέ τυπική. Από μικρός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο σχεδόν κάθε εβδομάδα, μέχρι που στα 14 του διαγνώστηκε με τη νόσο του Crohn. «Μου στοίχισε πολύ. Έχασα γενέθλια, σχολικά σπορ, στιγμές με φίλους», θυμάται.

Παρά τις δυσκολίες, η πρώτη του πτήση με αεροπλάνο στα τέσσερα του, σε μια εκδήλωση προσκόπων, του άναψε τη σπίθα. Στα 13 ξεκίνησε μαθήματα και κόλλησε το «μικρόβιο» της αεροπορίας. «Ήταν σαν μια καινούργια αρχή. Μου έδωσε κίνητρο να προχωρήσω και να ξεφύγω από το νοσοκομείο», λέει. Όταν πέρυσι μπήκε σε ύφεση, αποφάσισε να πετάξει γύρω από την Αυστραλία για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τη νόσο του Crohn και το παιδιατρικό νοσοκομείο του Κουίνσλαντ, όπου πέρασε τα περισσότερα παιδικά του χρόνια. Αφού το πέτυχε, έβαλε στόχο να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Οι γονείς του χρειάστηκαν λίγη πειθώ. «Στην αρχή ανησυχούσαν, αλλά κατάλαβαν πόσο ασφαλές είναι και πόσες προφυλάξεις έχουμε πάρει. Τώρα με στηρίζουν απόλυτα», λέει. Η μητέρα του, Τζένι Λάνγκτον, λειτουργεί ως μάνατζερ του από το Μπρισμπέιν, όντας σε συνεχή επικοινωνία μαζί του.

«Οι νέοι δεν έχουν το σωστό κίνητρο, είναι συνέχεια στις συσκευές τους»

Πέρα από την προσωπική πρόκληση, θέλει να δώσει και ένα μήνυμα. «Οι νέοι δεν έχουν το σωστό κίνητρο, είναι συνέχεια στις συσκευές τους. Θέλω να δείξω ότι μπορούν να πετύχουν τα όνειρά τους και να ξεπεράσουν τα εμπόδια», εξηγεί.

Μετά από μια σύντομη στάση στο International Ayr Show στη Γλασκώβη, το ταξίδι του θα συνεχιστεί στην Ισλανδία και τη Γροιλανδία. Στόχος του είναι να επιστρέψει στο σπίτι στις 13 Οκτωβρίου, ημέρα των γενεθλίων του, οπότε θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για άδεια αναψυχής, που θα του επιτρέψει να πετά μόνος του μονοκινητήριο αεροσκάφος. «Ίσως πάρω μια εβδομάδα ρεπό από τις πτήσεις, και μετά πάλι στον αέρα», λέει χαμογελώντας.

Με πληροφορίες από Guardian