Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Ένα αγόρι 10 ετών σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά την Πέμπτη στο χωριό Αλ-Ρίχια, νότια της Χεβρώνας, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με παλαιστινιακές και διεθνείς πηγές.

Ο Μοχάμεντ αλ-Χάλακ, όπως τον κατονόμασαν κάτοικοι της περιοχής, φέρεται να έπαιζε ποδόσφαιρο με φίλους του στην αυλή του σχολείου, όταν είδε ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα να πλησιάζουν και άρχισε να τρέχει προς το χωριό. «Είναι φυσικό, φοβήθηκαν και έτρεξαν πίσω. Δεν υπήρχε καμία απειλή, καμία πρόκληση», είπε στο BBC ο πατέρας ενός άλλου παιδιού που ήταν μάρτυρας του περιστατικού.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ένας στρατιώτης πυροβόλησε χωρίς να στοχεύει, από το πίσω μέρος στρατιωτικού οχήματος, με αποτέλεσμα ο Μοχάμεντ να τραυματιστεί στη λεκάνη. Μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πλήθος να συγκεντρώνεται γύρω από ασθενοφόρο καθώς το σώμα του αγοριού επιστρέφει στο χωριό μέσα στη νύχτα. Οι γονείς του τον αποχαιρετούν, φιλώντας το πρόσωπό του πάνω στο φορείο, πριν οδηγηθεί για ταφή.

Αντίδραση του ισραηλινού στρατού και έρευνα για το περιστατικό

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δήλωσε ότι οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ σε απάντηση σε «αντιπαραθέσεις και ρίψεις λίθων» εναντίον τους, προσθέτοντας ότι «οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ, με τον στρατό να αναφέρει ότι καταγράφηκαν πλήγματα». Κανένας στρατιώτης δεν τραυματίστηκε, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ωστόσο, το ισραηλινό ειδησεογραφικό δίκτυο Kan ανέφερε ότι προκαταρκτική έρευνα του διοικητή του τάγματος επέκρινε τη συμπεριφορά των στρατιωτών. Η αναφορά κάνει λόγο για «απόκλιση από τους κανόνες εμπλοκής» και «εσφαλμένη χρήση οπλισμού», ιδιαίτερα όσον αφορά μέτρα ελέγχου πλήθους. Ο ίδιος διοικητής φέρεται να δήλωσε ότι «πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό στην ίδια μονάδα όπου έγινε χρήση όπλου εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών».

Το BBC ζήτησε επίσημο σχόλιο από τον IDF σχετικά με το δημοσίευμα της Kan, όμως ο στρατός αρνήθηκε να απαντήσει.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το παλαιστινιακό πρακτορείο Maan, η μητέρα του Μοχάμεντ αλ-Χάλακ περιγράφει τον γιο της ως «χαρούμενο παιδί που αγαπούσε τα πουλιά και ήθελε να γίνει καρδιολόγος». Όπως είπε, το πρωί της Πέμπτης είχε πάει σχολείο «χαρούμενος με τη νέα του σχολική τσάντα» και το απόγευμα έπαιζε ποδόσφαιρο με τους φίλους του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει οργή και θλίψη στο χωριό Αλ-Ρίχια και καταδίκη από παλαιστινιακές οργανώσεις, που κάνουν λόγο για χρήση θανατηφόρας βίας εναντίον ανηλίκων χωρίς αιτία.

Την ίδια ημέρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε έναν άνδρα στην πόλη Καμπάτια, κοντά στην Τζενίν, υποστηρίζοντας ότι είχε πετάξει εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον στρατιωτών. Το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa τον ταυτοποίησε ως Μάχντι Κμέιλ, 20 ετών, και ανέφερε ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στην περιοχή.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), περισσότεροι από 200 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τις αρχές του έτους, περίπου 40 από αυτούς παιδιά.

Το περιστατικό του Μοχάμεντ αλ-Χάλακ προστίθεται σε μια αλυσίδα βίαιων επεισοδίων που καταγράφονται σχεδόν καθημερινά στην κατεχόμενη περιοχή, σε μια περίοδο έντονης αστάθειας και διεθνούς ανησυχίας για τη χρήση υπέρμετρης βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις.

