Δεκάδες νεκροί στο Περού μετά την πτώση λεωφορείου σε χαράδρα 200 μέτρων

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων, έπειτα από μετωπική σύγκρουση με αγροτικό όχημα στο νότιο Περού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε ορεινό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Παναμερικάνα, που συνδέει το Περού με τη Χιλή, στην επαρχία Αρεκίπα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο της εταιρείας Llamosas, με 60 επιβάτες, συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα σε στροφή, βγήκε από τον δρόμο και κατρακύλησε ως τις όχθες του ποταμού Οκόνια.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας ακόμη υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Τουλάχιστον 25 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά, νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της περιοχής.

Οι δύο οδηγοί επέζησαν, ενώ ο οδηγός του αγροτικού έχει συλληφθεί. Οι εισαγγελικές αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στο Περού, ιδίως τη νύχτα και σε ορεινά περάσματα, όπου η κακή κατάσταση του οδοστρώματος, η υπερβολική ταχύτητα και η έλλειψη σήμανσης καθιστούν τα ταξίδια ιδιαίτερα επικίνδυνα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 780ό χιλιόμετρο της νότιας Παναμερικάνα, του οδικού άξονα μήκους 48.000 χιλιομέτρων που ξεκινά από την Αλάσκα και καταλήγει στην Αργεντινή.

Με πληροφορίες από BBC