Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Τελ Αβίβ, απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στο Ισραήλ από την έναρξη των συγκρούσεων τον Οκτώβριο του 2023. Η διαδήλωση αποτέλεσε την κορύφωση μιας ημέρας πανεθνικών κινητοποιήσεων και γενικής απεργίας με στόχο την πίεση προς την κυβέρνηση να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. «Φέρτε τους όλους πίσω! Σταματήστε τον πόλεμο!», φώναζε το πλήθος που κατέκλυσε την πλατεία του Τελ Αβίβ, γνωστή ως Hostage Square, το επίκεντρο των διαμαρτυριών καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Το Hostages and Missing Families Forum, που είχε καλέσει στη χθεσινή κινητοποίηση, εκτίμησε ότι στη διαδήλωση συμμετείχαν περίπου 500.000 άνθρωποι - αριθμός που δεν επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία. «Απαιτούμε μια συνολική και εφαρμόσιμη συμφωνία και τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του ομήρου Ματάν και κεντρική φυσιογνωμία του κινήματος διαμαρτυρίας.

«Απαιτούμε αυτό που δικαιούμαστε - τα παιδιά μας. Η ισραηλινή κυβέρνηση μετέτρεψε έναν δίκαιο πόλεμο σε έναν μάταιο πόλεμο», πρόσθεσε.

Τα εθνικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο-μήνυμα του Ματάν Ζανγκάουκερ, στο οποίο ο όμηρος, εμφανώς εξασθενημένος, απευθύνεται στην οικογένειά του και δηλώνει ότι του λείπουν. Σύμφωνα με την οικογένεια, το βίντεο τραβήχτηκε από τη Χαμάς και εντοπίστηκε από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα.

«Ίσως αυτή να είναι η τελευταία στιγμή που έχουμε για να σώσουμε τους ομήρους», είπε ο διαδηλωτής Οφίρ Πένσο, 50 ετών, στο AFP.

Οι κινητοποιήσεις ήρθαν λίγες ημέρες μετά την απόφαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας να εγκρίνει σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, 22 μήνες μετά την έναρξη ενός πολέμου που έχει προκαλέσει δραματική ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Hostages and Missing Families Forum δεσμεύτηκε ότι οι διαδηλώσεις θα «παραλύσουν τη χώρα», με στόχο την επιστροφή των ομήρων και τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε όλη τη χώρα, οι διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους, έβαλαν φωτιά σε ελαστικά και συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότερα από 30 άτομα συνελήφθησαν.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι «οι ενέργειές τους όχι μόνο σκληραίνουν τη στάση της Χαμάς και καθυστερούν την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά και διασφαλίζουν ότι οι φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου θα επαναληφθούν».

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε τις τελευταίες ημέρες ότι μεσολαβητές καταβάλλουν νέα προσπάθεια για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός 60 ημερών που θα περιλαμβάνει απελευθέρωση ομήρων, μετά το αδιέξοδο των πρόσφατων συνομιλιών στο Κατάρ.

Ορισμένα μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης που αντιτίθενται σε κάθε συμφωνία με τη Χαμάς καταδίκασαν τις διαδηλώσεις. Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπετσαλέλ Σμοτριτς, έκανε λόγο για «διεστραμμένη και επιζήμια εκστρατεία που εξυπηρετεί τη Χαμάς» και για «εκκλήσεις για παράδοση».

Αντίθετα, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Μπένι Γκαντζ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επιτίθεται στις οικογένειες των ομήρων» ενώ «φέρει ευθύνη για την αιχμαλωσία των παιδιών τους από τη Χαμάς επί σχεδόν δύο χρόνια».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 61.000 Παλαιστινίων, στην πλειονότητά τους αμάχων. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τις χιλιάδες που εκτιμάται ότι βρίσκονται θαμμένες κάτω από ερείπια ή εκείνους που έχουν χάσει τη ζωή τους έμμεσα λόγω του πολέμου.

Με πληροφορίες από Guardian