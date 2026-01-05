Δείπνο Τραμπ με Μελάνια και Μασκ στο Mar-a-Lago λίγες ώρες μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Δείπνο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια, είχε τις περασμένες ημέρες ο Έλον Μασκ.

«Χθες βράδυ είχα ένα υπέροχο δείπνο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία. Το 2026 θα είναι καταπληκτικό!» έγραψε ο Έλον Μασκ.

Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε τη φωτογραφία τους στις 10:24 PM (μετά το μεσημέρι) την Κυριακή 4 Ιανουαρίου και έγραψε πως οι τρεις τους δείπνησαν χθες βράδυ, άρα συναντήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, λίγες ώρες μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη «σύλληψη» του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής προς ξημερώματα Σαββάτου.

Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο X, δείχνει τους τρεις τους να κάθονται σε ένα τραπέζι, συζητώντας. Το δείπνο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο βράδυ στο θέρετρο Mar-a-Lago του Τραμπ στη Φλόριντα, έγραψε το Fox News.

«Ο Έλον Μασκ δείπνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ενός πολύ φορτωμένου Σαββατοκύριακου για τον πρόεδρο ο οποίος διοργάνωνε συναντήσεις στο Mar-a-Lago καθώς η κυβέρνησή του ανακοίνωσε μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα» σχολίασε το Business Insider.

«Η αδελφική σχέση του Έλον Μασκ και του Ντόναλντ Τραμπ ενδεχομένως να αναθερμανθεί μετά από ένα ''υπέροχο δείπνο'' στο Mar-a-Lago» έγραψε το Sky News της Αυστραλίας.

Υπενθυμίζεται πως τον Νοέμβριο, ο διευθύνων σύμβουλος των Tesla και SpaceX παρευρέθηκε σε δείπνο στον Λευκό Οίκο με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση στον Λευκό Οίκο από τότε που διαφώνησε με τον Τραμπ τον Ιούνιο. Η λίστα των καλεσμένων περιελάμβανε αρκετά κορυφαία στελέχη, σημειώνεται. Μετά το δείπνο τότε, ο Μασκ μοιράστηκε φωτογραφίες στο X που έδειχναν τον εαυτό του με άλλους καλεσμένους. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ για όλα όσα έχει κάνει για την Αμερική και τον κόσμο», έγραψε ο Μασκ.

Νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο, Τραμπ και Μασκ εθεάθησαν να συνομιλούν και να κάνουν χειραψία κατά την επιμνημόσυνη δέηση για τον πολιτικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σηματοδοτώντας την πρώτη τους δημόσια επαφή από τότε που κατέρρευσε η συμμαχία τους.